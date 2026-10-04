مدير تعليم القليوبية يجري جولة ميدانية بمدارس القناطر الخيرية

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، جولة ميدانية موسعة بعدد من مدارس إدارة القناطر الخيرية التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء الأكاديمي والإداري، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية.



ورافقت مدير المديرية خلال الجولة الأستاذة نجلاء الغزولي، مدير إدارة القناطر الخيرية التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة القناطر الخيرية النموذجية ومدرسة القناطر الخيرية المشتركة رقم 3.



واستهل الدكتور ياسر محمود جولته بمدرسة القناطر الخيرية النموذجية، حيث شارك الطلاب والمعلمين طابور الصباح، وتابع الإذاعة المدرسية وتحية العلم، كما تفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال والمعامل وحجرات الأنشطة، للتأكد من جاهزيتها وتوافر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.



وخلال جولته، أجرى مدير المديرية حوارًا مع عدد من الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية أن تظل المدارس النموذجية نموذجًا في تقديم تعليم تفاعلي متميز وتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم الإبداعية، مع التشديد على الالتزام بالنسب القانونية للكثافات الطلابية داخل الفصول.



كما تفقد مدرسة القناطر الخيرية المشتركة رقم 3، وحرص على متابعة مستوى الطلاب في المهارات الأساسية، خاصة القراءة والكتابة والحساب، باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء شخصية الطالب وتحسين مستواه الدراسي.



ووجه الدكتور ياسر محمود بضرورة تفعيل خطط القرائية وحصر الطلاب الذين يحتاجون إلى برامج علاجية وتقوية، والعمل على رفع مستوياتهم التحصيلية من خلال المتابعة المستمرة.



وشملت الجولة مراجعة عدد من السجلات الإدارية وسجلات الحضور والانصراف للمعلمين والطلاب، للتأكد من انتظام العمل وتطبيق الضوابط المنظمة للعملية التعليمية.



وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والأمان، والنظافة العامة داخل المدارس، مع التأكيد على منع التصوير العشوائي للطلاب أو نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على التصاريح اللازمة، حفاظًا على خصوصية الطلاب وحقوقهم.



وأكد الدكتور ياسر محمود أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد أهم محاور تطوير العملية التعليمية، مشددًا على استمرار الزيارات للمدارس لرصد الإيجابيات ومعالجة أوجه القصور، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة وجاذبة للطلاب