قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: التكامل القاري أصبح خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون في أفريقيا
ارتفاع حالات الإصابة بسلالة "كوفيد الأمريكية" في بريطانيا.. ما هو متحور XFG ؟
الرئيس السيسي خلال قمة العلمين: المناقشات عكست جسامة التحديات الراهنة
عودة الغايب.. فضل شاكر يحيي أول حفل له بموسم الرياض 22 أكتوبر
من الكاس إلى محمد صلاح.. هدافو منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا تاريخيا
مطور عقاري: سداد قيمة الأرض مبكرًا يمنح المطور قوة مالية أكبر
دون الـ 52.. هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لاجتماع الاتحاد الأفريقي التنسيقي الثامن لمنتصف العام | فيديو
سكان الإيجار القديم.. آخر موعد لتقديم طلبات السكن البديل
طهران تحسم موقفها: مستعدون للحرب .. والتفاوض مفتوح
الرئيس السيسي يُهنئ غانا لتوليها رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2027
رئيس الوزراء يتابع سداد مستحقات قصب السكر للمزارعين.. ويناقش أسعار توريد السلع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم القليوبية يجري جولة ميدانية بمدارس القناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، جولة ميدانية موسعة بعدد من مدارس إدارة القناطر الخيرية التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء الأكاديمي والإداري، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية.


ورافقت مدير المديرية خلال الجولة الأستاذة نجلاء الغزولي، مدير إدارة القناطر الخيرية التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة القناطر الخيرية النموذجية ومدرسة القناطر الخيرية المشتركة رقم 3.


واستهل الدكتور ياسر محمود جولته بمدرسة القناطر الخيرية النموذجية، حيث شارك الطلاب والمعلمين طابور الصباح، وتابع الإذاعة المدرسية وتحية العلم، كما تفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال والمعامل وحجرات الأنشطة، للتأكد من جاهزيتها وتوافر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.


وخلال جولته، أجرى مدير المديرية حوارًا مع عدد من الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية أن تظل المدارس النموذجية نموذجًا في تقديم تعليم تفاعلي متميز وتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم الإبداعية، مع التشديد على الالتزام بالنسب القانونية للكثافات الطلابية داخل الفصول.


كما تفقد مدرسة القناطر الخيرية المشتركة رقم 3، وحرص على متابعة مستوى الطلاب في المهارات الأساسية، خاصة القراءة والكتابة والحساب، باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء شخصية الطالب وتحسين مستواه الدراسي.


ووجه الدكتور ياسر محمود بضرورة تفعيل خطط القرائية وحصر الطلاب الذين يحتاجون إلى برامج علاجية وتقوية، والعمل على رفع مستوياتهم التحصيلية من خلال المتابعة المستمرة.


وشملت الجولة مراجعة عدد من السجلات الإدارية وسجلات الحضور والانصراف للمعلمين والطلاب، للتأكد من انتظام العمل وتطبيق الضوابط المنظمة للعملية التعليمية.


وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والأمان، والنظافة العامة داخل المدارس، مع التأكيد على منع التصوير العشوائي للطلاب أو نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على التصاريح اللازمة، حفاظًا على خصوصية الطلاب وحقوقهم.


وأكد الدكتور ياسر محمود أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد أهم محاور تطوير العملية التعليمية، مشددًا على استمرار الزيارات للمدارس لرصد الإيجابيات ومعالجة أوجه القصور، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة وجاذبة للطلاب

القليوبية تعليم القليوبية مديرية التربية والتعليم القناطر الخيرية جولة تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

قراءة القرآن الكريم

أفضل سورة تقرأ قبل صلاة الفجر.. اجعلها بنية قضاء الحاجة

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

عبد الحميد معالي

مفاجآت مُثيرة في الحيثيات.. تفاصيل قضية المغربي عبد الحميد معالي مع الزمالك

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

تعزيز التعاون بين الأزهر وجودة التعليم لتطوير مناهج التعليم قبل الجامعي

رئيس جامعة الأزهر يشارك في الجمعية العمومية لرؤساء الجامعات الفرنكفونية للشرق الأوسط ببيروت

رئيس جامعة الأزهر يشارك في عمومية الجامعات الفرنكفونية بالشرق الأوسط

مستشفى الحسين الجامعي ينجح في إجراء جراحة دقيقة لاستبدال الصمامين الميترالي والأورطي بتدخل جراحي محدود

مستشفى الحسين الجامعي ينجح في استبدال الصمامين الميترالي والأورطي بتقنية التدخل المحدود

بالصور

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد