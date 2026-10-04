محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع 15 مايو بشرق شبرا الخيمة

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع 15 مايو بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للشارع وإزالة كافة المعوقات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات.



واستهدفت الحملة رفع الإشغالات والتعديات الواقعة على حرم الطريق، خاصة الإشغالات المرتبطة ببعض المحال التجارية، والتي تؤثر على المساحات المخصصة لحركة السيارات والمشاة، وذلك تمهيدًا لأعمال توسعة شارع 15 مايو.

وخلال الحملة، تابع محافظ القليوبية ميدانيًا أعمال رفع الإشغالات وإزالة المعوقات، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حرم الطريق وتحقيق الانضباط بالشارع.

إزالة الإشغالات



وأكد المحافظ أن إزالة الإشغالات تمثل خطوة أساسية لتهيئة الطريق أمام أعمال التوسعة، مشددًا على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق والجهات المعنية، لضمان إزالة جميع المعوقات والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.

وتأتي الحملة في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال توسعة شارع 15 مايو، بما يسهم في استغلال المساحات المتاحة بالطريق وتحسين حركة السيارات وتقليل التكدسات المرورية بالمنطقة.

وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على استمرار الحملات الميدانية على الشارع، والتعامل الفوري مع أي إشغالات أو تعديات جديدة، حفاظًا على حق المواطنين في استخدام الطريق، ودعم جهود المحافظة في رفع كفاءة المحاور والطرق الحيوية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سلوى أبو العنين، القائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، والعميد محمود فيصل، مدير شرطة مرافق القليوبية، وياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى جانب عدد من مسؤولي الطرق والمرافق والكهرباء بالحي.