تموين القليوبية: تحرير 37 محضرا وضبط منخلا غير مرخص وسجائر بدون فواتير

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها الرقابية على المخابز والأنشطة التجارية والتموينية بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والقانونية.



وأسفرت الحملات عن تحرير 37 تقريرًا ومحضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص الأوزان، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود سجل أو قائمة تشغيل، والغلق، وعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان، وعدم وجود تراخيص، إلى جانب مخالفات أخرى.



كما تمكنت الحملات من ضبط منخل غير مرخص بناحية ميت العطار بمدينة بنها، بالإضافة إلى ضبط 50 علبة سجائر مستوردة بدون فواتير، و50 كجم بصل محمر بدون بيانات بأحد الأماكن المخصصة لتجهيز الوجبات بناحية الشوبك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

متابعة الأنشطة التجارية



وشملت الحملات كذلك متابعة المخابز والأنشطة التجارية والتموينية ومنافذ «كاري أون»، للتأكد من توافر السلع وانتظام العمل والالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات المقررة.



وشملت أماكن المرور: بيجام، مدينة بدر السكنية، منشية عبد المنعم رياض، ابن الحكم، قليوب، طنان، كفر شكر، ميت العطار، بندر الخانكة، الشوبك، شرق شبرا الخيمة، قطاع سندبيس، وكفر الحصافة.



وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها اليومية على مختلف الأنشطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، بما يضمن انتظام الأسواق وحماية حقوق المواطنين.