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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإسعاف: خطة استثنائية لتأمين الفعاليات المصرية الأفريقية بالعلمين

منتدى العلمين أفريقيا
منتدى العلمين أفريقيا
عبدالصمد ماهر

حراك مكثف وحثيث تشهده هيئة الإسعاف المصرية لتأمين وفود وضيوف الفعاليات المصرية الأفريقية التي تستضيفها العلمين على مدار ثلاثة أيام متواصلة، والتي يأتي في مقدمتها منتدى العلمين أفريقيا، بالإضافة إلى تأمين فعاليات قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، المنعقدة في الثالث من أكتوبر الجاري، ويأتي في ختام خطة تأمين تلك الفعاليات الحدث الأبرز، وهو الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، وذلك في الرابع من أكتوبر الجاري.

وفي سياق استعراضه لخطة التأمين، أعلن الدكتور عمرو رشيد أن تلك السلسلة من الفعاليات المصرية الأفريقية التي تشهدها مدينة العلمين هي انعكاس واضح لمكانة مصر الإقليمية بين أشقائها من دول القارة السمراء، وتجسيد صريح لنجاح الدبلوماسية المصرية في جمع الأشقاء الأفريقيين في ملتقى موسع يضم المئات من زعماء وقيادات تلك الدول، وهو الأمر الذي وجّه الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة وضعه في الاعتبار، وضرورة توافر أقصى درجات الرعاية والتأمين لضيوف مصر، بالتوازي مع انتظام وتيرة العمل بالمنظومة الإسعافية وبكافة خدماتها المقدمة للمواطنين في محافظة مطروح، خلال فترة انعقاد تلك الفعاليات.

100 من أفراد الأطقم الإسعافية والطبية 

وحول خطة التأمين، أكد الدكتور عمرو رشيد أن هيئة الإسعاف المصرية حشدت ما يزيد على 100 من أفراد الأطقم الإسعافية والطبية لتأمين الفعاليات، وأن مظلة التأمين تشمل تأمين الوفود المشاركة داخل القاعات من خلال الدفع بخمس فرق إسعافية مترجلة Rescue Team للتدخل السريع، كما تم الدفع بعيادتين طبيتين مجهزتين طبيًا لتأمين رواد ووفود المؤتمر، كما تضمن التأمين الدفع بخمس مركبات إسعافية مجهزة كوحدة عناية مركزة متنقلة لتأمين قاعات المؤتمر لتنظيم حالات الإخلاء الطبي، بالإضافة إلى سيارة إسعاف ذاتية التعقيم للتعامل مع الحالات شديدة العدوى، كما تم حشد ٢٩ مركبة إسعافية لتأمين الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى قاعات المؤتمر، لتأمين حركة الوفود.

كما أوضح الدكتور عمرو رشيد أنه تم تفعيل خطة الدعم والإسناد للدفع بمزيد من التعزيزات الإسعافية من محافظتي الإسكندرية والبحيرة في حال الاحتياج، مع التأكد من توافر مخزون من أسطوانات الأكسجين، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية بالمركبات الإسعافية المشاركة في خطة التأمين، وكذلك الربط بين كافة الأطقم الإسعافية والفرق الطبية المشاركة بشبكة لاسلكية مؤمَّنة بالكامل ومتصلة بغرفة القيادة والتحكم المركزية، والتي يرأسها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والتي تتولى متابعة وتقييم كافة محاور عمل خطة تأمين المنتدى، عبر تنسيق كامل مع الجهات المعنية بتأمين المنتدى وكافة قطاعات وزارة الصحة والسكان.

هيئة الإسعاف العلمين منتدى العلمين أفريقيا قمة الدول المؤسسة وكالة الاتحاد الأفريقي نيباد

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