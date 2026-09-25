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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإسعاف: رد 540 ألف جنيه أمانات بحوزة مصابي حادث مروري في القليوبية

لوحة الشرف
لوحة الشرف
عبدالصمد ماهر

استغاثة إسعافية تلقاها الخط الساخن التابع لـ هيئة الإسعاف المصرية 123 اليوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، عن حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر-الإسكندرية الزراعي، قبل كوبري قلما اتجاه القاهرة. غرف القيادة والتحكم بإقليم القاهرة الكبرى سارعت بتوجيه 7 مركبات إسعافية مجهزة، تحمل على متنها ما يقارب 15 فردًا من أفراد الأطقم الإسعافية المؤهلة والمدربة على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة صوب موقع الحادث، أولى سيارات الإسعاف سجلت وصولها لموقع الحادث خلال ستة دقائق فقط من تلقي الاستغاثة الإسعافية، وتوافدت باقي المركبات الإسعافية تباعًا في أعقاب ذلك لمكان الحادث.

نقل المصابين وإخلائهم من موقع الحادث

بادر رجال الإسعاف بنقل المصابين وإخلائهم من موقع الحادث بشكل آمن وسريع، وأثناء تعامل طاقم سيارة 2698، المسعف السيد شلبي وفني القيادة عبد المنعم حامد، مع مصابي الحادث، تبين وجود شنطة كتف وعدد من الأكياس البلاستيكية المغلقة، جزء منها بحوزة مصاب فاقد للوعي، والجزء الآخر مع أحد ضحايا الحادث.

تحفظ رجال الإسعاف على الحقيبة والأكياس، وسارعوا بنقل المصاب صوب المستشفى، وهناك تبين أثناء مراجعة أمانات المصابين وجود أمانات مالية بقيمة خمسمائة وأربعين ألف جنيه مصري داخل تلك الحقائب.

تم التواصل مع ذوي المصابين وتسليمهم المبلغ المالي كاملًا.
جزيل الشكر والعرفان للزميلين السيد شلبي وعبد المنعم حامد، على صونهما لقسم الإسعاف الذي أقسماه، بالذود عن حياة المرضى والمصابين وصون أماناتهم، مهما كانت المغريات أو الأسباب.

الخط الساخن الإسعاف طريق مصر الإسكندرية الزراعي مركبات إسعافية الحالات الطبية مصابي الحادث

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