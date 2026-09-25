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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الإسعاف المصرية»: الإسعاف استجاب لبلاغ من الولايات المتحدة ووصل إلى سيدة ببني سويف خلال 7 دقائق

الإسعاف
الإسعاف
رحمة سمير

قال الدكتور هاني همام مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، إن الهيئة تلقت ظهر أمس اتصالًا من رقم دولي، من أحد الأشخاص الذي كان يشعر بالقلق الشديد لعدم تمكنه من التواصل مع والدته، وهي سيدة كبيرة في السن تقيم بمدينة بني سويف.

وأوضح «همام»، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أنه طلب من المتصل تحديد مكان إقامة والدته بالتفصيل، وعلى الفور جرى التواصل مع غرفة العمليات وإرسال أقرب طاقم إسعاف إلى موقع السيدة، موضحًا أن المسافة من أقرب وحدة إسعاف كانت نحو 4 كيلومترات داخل مدينة بني سويف، ووصل الفريق إلى المنزل خلال نحو 7 دقائق.

وأضاف مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف أن طاقم الإسعاف طرق باب المنزل حتى فتحت السيدة، ثم تعامل معها وفحص حالتها الصحية، وتبين أنها مستقرة وبخير، لافتًا إلى أنه جرى التواصل هاتفيًا مع نجلها، الذي كان موجودًا في الولايات المتحدة، للاطمئنان عليها، وإجراء مكالمة جماعية بين الطرفين للتأكد من سلامتها.

وأشار «همام» إلى أن هيئة الإسعاف المصرية متاحة لجميع المصريين وجميع الجنسيات داخل جمهورية مصر العربية، موضحًا أن التعامل مع أي بلاغ طارئ يبدأ من خلال الاتصال برقم الإسعاف الموحد 123، وتقديم بيانات الموقع وطبيعة الحالة ورقم هاتف للتواصل معها بعد الوصول، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، على الطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن، بما يتيح سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات وفق الإجراءات المعتادة.

وأكد مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف أن الجانب الإنساني يمثل جزءًا أساسيًا من عمل أطقم الإسعاف، مشيرًا إلى أن الهيئة تقدم بصورة مستمرة نماذج في نجدة الملهوف والتعامل الإنساني مع مختلف الحالات، إلى جانب توفير الإمكانيات والمعدات والفرق المدربة والسيارات المجهزة، وهو ما يسهم في سرعة التحرك والتدخل والاستجابة للبلاغات.

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