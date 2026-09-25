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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخريف بدأ رسميًا.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار

الخريف
الخريف
رحمة سمير

مع اقتراب نهاية فصل الصيف، تستعد مصر لاستقبال فصل الخريف فلكيًا، في حدث يرتبط بظاهرة الاعتدال الخريفي، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتقارب طول ساعات الليل والنهار في العديد من المناطق حول العالم.

وكشف الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل بداية فصل الخريف والظواهر الفلكية المرتبطة به، موضحًا موعد حدوث الاعتدال الخريفي في مصر وما يحدث للشمس خلال هذه الفترة.

وأوضح الدكتور محمد غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن فصل الخريف بدأ فلكيًا يوم 23 سبتمبر في تمام الساعة 8:03 صباحًا بتوقيت القاهرة الصيفي، ويستمر لنحو 89 يومًا و20 ساعة و40 دقيقة.

وأشار إلى أن بداية الفصل فلكيًا ترتبط بحدوث الاعتدال الخريفي، الذي يمثل إحدى العلامات الرئيسية في دورة الفصول.

وأوضح أستاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الشمس تكون في يوم الاعتدال الخريفي عمودية على خط الاستواء، وهو ما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار، بحيث يبلغ كل منهما نحو 12 ساعة.

وبعد الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس في التحرك ظاهريًا باتجاه الجنوب، وتميل أشعتها تدريجيًا، لتتجه الأرض بعد ذلك نحو فصل الشتاء.

ومن الظواهر المرتبطة بالاعتدال الخريفي أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الحقيقية تقريبًا، وهو ما يجعل هذه الفترة مناسبة لتحديد الاتجاهات وملاحظة موقع شروق الشمس بصورة أكثر دقة.

وأوضح غريب أن الاعتدال الخريفي لا يحدث بالمعنى نفسه في نصفي الكرة الأرضية؛ فعندما يبدأ الخريف في نصف الكرة الشمالي، يبدأ فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي.

ما الفرق بين الاعتدال والانقلاب؟

وأوضح أن الاعتدال الخريفي يختلف عن الانقلابين الشتوي والصيفي؛ إذ يرتبط الاعتدال بتقارب وتساوي طول الليل والنهار، بينما يمثل الانقلاب الشتوي بداية فصل الشتاء فلكيًا، والانقلاب الصيفي بداية فصل الصيف.

ويحدث الاعتدال الخريفي عادة في 22 أو 23 سبتمبر، وفق الحسابات الفلكية، بينما جاء موعده هذا العام في 23 سبتمبر وفق التوقيت المحلي لمصر.

وبشأن الحديث عن أفضل فرص مشاهدة الشفق القطبي خلال الفترة المقبلة، أوضح الدكتور محمد غريب أن الشفق القطبي ظاهرة مرتبطة بالمناطق القطبية، وتظهر في صورة أضواء في السماء نتيجة تفاعلات مرتبطة بالنشاط الشمسي والغلاف الجوي.

وأكد أن الظاهرة لا تُعد ظاهرة خاصة بفصل الخريف وحده، كما أن الظواهر الفلكية المختلفة لا ترتبط جميعها ببداية فصل معين.

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