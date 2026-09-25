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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مشهد مروع.. 5 عاطلين يلقون زجاجة مشتعلة أسفل سيارة بالإسكندرية| تفاصيل

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع 5 عاطلين، على خلفية اتهامهم بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة أسفل سيارة، حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من الأشخاص يستقلون مركبة «توك توك» بإلقاء زجاجة مشتعلة أسفل سيارته، قبل أن يتمكن أحد المواطنين من إبعادها عن السيارة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه مالك شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبسؤاله، أقر بأنه بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، وأثناء توقف سيارته، سارية التراخيص، بدائرة القسم، فوجئ بقيام مستقلي مركبة «توك توك» بإلقاء زجاجة مشتعلة أسفلها، وتمكن أحد المواطنين من إبعادها، دون حدوث إصابات أو تلفيات بالسيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة «التوك توك» دون لوحات معدنية، وضبط قائدها ومرافقيه، وتبين أنهم 5 عاطلين، مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بدعوى اللهو.

وتم التحفظ على مركبة «التوك توك»، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتولى جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

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