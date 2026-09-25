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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفتي السعودية يدعو الجنود للاستعداد للتضحية بأرواحهم في قتال الحوثيين

مفتي السعودية الشيخ صالح بن فوزان عبدالله الفوزان
مفتي السعودية الشيخ صالح بن فوزان عبدالله الفوزان
خاطر عبادة

دعت أعلى سلطة دينية في المملكة العربية السعودية الجنود إلى الاستعداد للتضحية بأرواحهم في قتال جماعة الحوثي المدعومة من إيران حتى إزاحتها من السلطة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".


ووجه المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان عبدالله الفوزان رسالة إلى الجنود المتمركزين على الحدود، مستشهدا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تحث على التضحية والجهاد في سبيل الله.


وجاء في البيان: "إن حماية هذه الأمة العظيمة وردع أي شخص يسعى إلى وضع يده على شبر واحد من أراضيها هي من بين أعظم الواجبات وأكثر أعمال التفاني فضيلة، والتي قد تُضحى من أجلها بالأرواح والنفوس سعياً وراء رضا الله".
وأضاف أن تأكيد سلطة الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمعترف بها دولياً على كامل البلاد هو "من بين الالتزامات الأكثر إلحاحاً".


وختم البيان بالدعاء: "نسأل الله أن يمنحكم كل عونه، وأن يحفظ بلادنا واليمن الحبيب من كل مكروه، وأن يحقق الهزيمة الكاملة لجماعة الحوثي ومن يعينهم ويدعمهم".


وأكد البيان: "يقع على عاتقكم أن تبقوا على أهبة الاستعداد باستمرار لأداء واجبكم، وطاعة الحكام وقادة الميدان، وتنفيذ الأوامر بأقصى قدر من الدقة.. إنكم تسيرون على خطى صحابة النبي، وتدافعون عن الأماكن المقدسة للمسلمين".


وتأتي رسالة المفتي بعد أن بث التلفزيون الرسمي مؤخراً لقطات لهجوم مزعوم على مسجد جنوب المملكة، واتهامات للحوثيين باستهداف مكة المكرمة، وبعد أسابيع من تصاعد العنف بين السعودية والحوثيين، شهدت هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على المملكة، ورداً بغارات جوية سعودية، وسط تساؤلات حول إمكانية شن عملية عسكرية أوسع نطاقاً إلى جانب القوات الحكومية اليمنية.

المفتي السعودي الشيخ صالح بن فوزان عبدالله الفوزان الحوثيين السعودية

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