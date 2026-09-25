العثور على آخر جثتين.. ارتفاع ضحايا الجيش الكازاخستاني لـ 14 عسكريا

نجحت السلطات في كازاخستان في العثور على جثتي جنديين كانا قد فقدا خلال تدريبات عسكرية في منطقة مانجيستاو .

وقالت وزارة الدفاع الكازاخستانية: في صباح اليوم، 25 سبتمبر ، وتحديداً قرابة الساعة 09:15، عثرت فرق الإنقاذ على جثتي الرقيب منصور غوماروف والبحار ميراس تورديبكولي.

وبذلك، تكون عمليات البحث عن جميع العسكريين قد انتهت؛وذلك وفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الكازاخستانية.

يُذكر أنه أثناء تنفيذ مهمة تدريبية قتالية، جرفت الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية المفاجئ 17 عسكرياً نحو عرض البحر؛ وقد تم إنقاذ ثلاثة منهم، بينما لقي 14 آخرون حتفهم.

وأعربت وزارة الدفاع عن تعازيها لذوي الضحايا وأصدقائهم، مؤكدة أن عائلات العسكريين ستحصل على الدعم المادي والنفسي اللازم.