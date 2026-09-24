كازاخستان.. وفاة 9 عسكريين جرفتهم أمواج البحر خلال مهمة تدريبية

أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية أن 19 عسكريا جرفتهم أمواج بحر قزوين وتم إنقاذ 3 منهم أثناء مهمة تدريبية بمنطقة مانغيشلاو. فيما لقى تسعة من ⁠أفراد ​الجيش حتفهم بعدما جرفتهم الأمواج إلى ​عرض البحر في أثناء تدريبات ‌بحرية.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع إثر تدهور مفاجئ في الأحوال الجوية واشتداد سرعة الرياح، مما دفع السلطات إلى تكثيف عمليات البحث والإنقاذ فورا.

وتشمل العمليات نشر وحدات من القوات البحرية ووزارة الطوارئ، إلى جانب الاستعانة بالطائرات والمروحيات، حيث توجه وزير الدفاع الكازاخستاني دورين كوسانوف إلى موقع الحادث.

وتأتي هذه المناورات في إطار تدريبات "دفاع قزوين 2026" التي انطلقت في 22 سبتمبر الجاري في القطاع الكازاخستاني من بحر قزوين تحت إشراف القيادة العامة للقوات البحرية بمشاركة أكثر من 500 عسكري، بينهم أطقم السفن الحربية والوحدات الساحلية وعناصر من حرس الحدود ودفاعات القوات الجوية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف التشكيلات العسكرية.