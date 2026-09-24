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الإشراف العام
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قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار البنزين اليوم الخميس استقراراً واضحاً بمحطات الوقود في  ظل الترقب الهائل لموعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية ومصير أسعار البنزين في مصر خلال الفترة المقبلة . 

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار البنزين اليوم الخميس و سعر السولار وسعر أنبوبة البوتجاز وفقاً للأسعار الرسمية المعلنة .. 

أسعار البنزين اليوم في مصر 

سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه.

وبلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه.

ووصل سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا.

سعر لتر السولار فسجل 20.50 جنيه.

كما استقر سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيهًا للمتر المكعب.

أنبوبة البوتاجاز بكام اليوم؟

وسجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام 275 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، وفق آخر الأسعار المعلنة.

حقيقة زيادة أسعار الوقود في سبتمبر

أكد المهندس أسامة كمال عدم وجود تحريك لأسعار البنزين والسولار حتى نهاية سبتمبر، موضحًا أن التعاقدات الخاصة بالمواد البترولية مستمرة حتى 30 سبتمبر، وبالتالي لن يتم تغيير الأسعار قبل هذا الموعد.

موعد اجتماع لجنة التسعير 

وأشار إلى أن لجنة التسعير من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وفي حال انعقادها سيتم بحث تطورات السوق وتحديد مدى الحاجة إلى تحريك الأسعار من عدمه.

وأوضح أن اللجنة لا تجتمع في الأساس إذا لم تكن هناك حاجة إلى مراجعة الأسعار، مؤكدًا أن القرار النهائي يتم وفق آلية التسعير المعمول بها.

توقعات بزيادة محدودة 

وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، أشار وزير البترول الأسبق إلى أن المشهد لا يزال غير واضح، في ظل استمرار الحروب والتوترات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على أسواق الطاقة وأسعار الخام عالميًا.

ورغم حالة عدم اليقين، توقع أسامة كمال ألا يكون أي تحريك محتمل في أسعار الوقود كبيرًا، مرجحًا أن تكون الزيادة، حال حدوثها، في حدود محدودة.

75 دولارًا سعرًا مفترضًا للنفط في الموازنة


وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن الموازنة العامة للدولة بُنيت على أساس سعر يبلغ نحو 75 دولارًا لبرميل النفط.

وحسب تصريحاته، فإن كل ارتفاع قدره دولار واحد في سعر خام برنت فوق المستوى المحدد في الموازنة يمثل تكلفة إضافية على الدولة تُقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يزيد الضغوط على المالية العامة كلما ارتفعت أسعار الخام عالميًا.

لجنة التسعير صاحبة القرار

وشدد أسامة كمال على أن وزارة البترول لا تحدد بصورة مباشرة السعر الذي يدفعه المواطن في محطات الوقود، موضحًا أن تحديد الأسعار يمر عبر لجنة التسعير التي تدرس المتغيرات وتقدم توصيتها، قبل صدور القرار النهائي من الحكومة.

وتعتمد آلية التسعير على مجموعة من العوامل، من بينها أسعار النفط الخام عالميًا، وتكاليف توفير المنتجات البترولية، والتطورات الاقتصادية والمالية، إلى جانب الظروف والمتغيرات الدولية.

اسعار البنزين اليوم سعر بنزين 92 سعر بنزين 95 سعر بنزين 80 اسعار السولار موعد زيادة البنزين زيادة البنزين اسعار الوقود

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