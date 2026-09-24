الأوقاف تطلق 26 قافلة للواعظات غدا لمناقشة قضية النمو السكاني

تستعد وزارة الأوقاف لتنظيم 26 قافلة دعوية للواعظات على مستوى المديريات، غدا الجمعة 25 سبتمبر 2026، باستثناء مديرية أوقاف السويس، وذلك لمناقشة قضية النمو السكاني وانعكاساتها على مسارات التنمية، تحت عنوان: «السيطرة على النمو السكاني: بوابة التنمية المستدامة».

وتأتي القوافل ضمن الأنشطة الدعوية والتثقيفية التي تنفذها الوزارة في إطار خطتها الرامية إلى تناول القضايا المجتمعية المختلفة، ورفع الوعي بالمفاهيم المرتبطة بالتنمية وبناء المجتمع.

القوافل ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

وتنظم وزارة الأوقاف هذه القوافل في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تستهدف دعم الوعي الديني والمجتمعي، وتصحيح المفاهيم والأفكار التي قد تؤثر في منظومة القيم والسلوك داخل المجتمع.

وتتناول القافلة الدعوية موضوع «السيطرة على النمو السكاني: بوابة التنمية المستدامة»، في إطار اهتمام الوزارة بالقضايا التي ترتبط بمستقبل المجتمع وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تسبق القافلة مقرأة للواعظات، ضمن البرنامج المصاحب للفعاليات الدعوية التي تنظمها الوزارة في المديريات المشاركة.

مواجهة التطرف وبناء الشخصية المصرية

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الأنشطة تأتي ضمن جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية، وتنفيذ محاور خطتها الدعوية، التي تتضمن مواصلة مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لمختلف صور التطرف الفكري.

كما تشمل محاور الخطة مواجهة التطرف اللاديني الذي يتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، بما يدعم منظومة القيم ويسهم في صناعة الحضارة.

وتواصل الوزارة من خلال القوافل والبرامج الدعوية والتثقيفية طرح القضايا المجتمعية ومناقشتها من خلال خطاب ديني يستهدف تعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم، إلى جانب دعم القيم والأخلاق التي تسهم في بناء المجتمع.