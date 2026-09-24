جمارك السيارات في مصر.. مفاجأة جديدة تحسم الجدل حول الرسوم

شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، خاصة مع انتشار أنباء عن زيادات جديدة قد تؤثر على أسعار السيارات المستوردة وتكلفة دخولها إلى السوق المصرية

وفي هذا السياق، كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل الموقف الرسمي من الأنباء المتداولة، كما تحدث عن السيارات التي دخلت مصر ضمن المبادرات، وما يثار بشأن مراجعتها والإجراءات الخاصة بها

حقيقة زيادة جمارك السيارات

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات تلفزيونية،حقيقة ما يتردد بشأن فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية الخاصة بالسيارات، في ظل اهتمام المواطنين والمستوردين بمعرفة أي تغييرات قد تؤثر على التكلفة النهائية للسيارات

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تزايدت فيه المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجمارك، وهو ما دفع إلى توضيح الموقف الرسمي من هذه الأنباء

ماذا يحدث مع سيارات المبادرة؟

كما تناول أحمد أموي خلال حديثه موقف السيارات التي دخلت مصر ضمن المبادرات، في ظل تساؤلات حول وجود مراجعات أو إجراءات جديدة تخص هذه السيارات

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، مؤكدًا أن التعامل مع السيارات يخضع للقواعد والإجراءات الجمركية المنظمة، وذلك في محاولة لحسم حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة

تأثير الجمارك على أسعار السيارات

وتحظى الرسوم الجمركية باهتمام كبير من جانب المواطنين والمستوردين، باعتبارها أحد العناصر التي تدخل في حساب التكلفة النهائية للسيارات المستوردة

ومن ثم، فإن أي أخبار عن تعديلات في الرسوم أو الإجراءات الجمركية تلقى اهتمامًا واسعًا، خاصة من جانب الراغبين في شراء سيارات مستوردة خلال الفترة المقبلة



