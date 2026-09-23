من رصد التعديات إلى دعم التصدير.. «الزراعة» تكشف مكاسب التحول الرقمي للحيازات

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تسجيل الحيازات الزراعية بصورة رقمية يوفر قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط للزراعة والإنتاج، إلى جانب دوره في حماية الأراضي الزراعية ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية.

معرفة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية

وأوضح خالد جاد، خلال تصريحات تليفزيونية أن المنظومة الرقمية تتيح معرفة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة، بما يساعد متخذي القرار على تقدير حجم الإنتاج المتوقع وتحديد احتياجات الدولة من مختلف المحاصيل.

وأضاف أن امتلاك بيانات دقيقة عن المساحات المزروعة يساهم في وضع خطط أكثر دقة للزراعة والإنتاج، ويتيح التعامل مع احتياجات السوق وفقًا لمعلومات فعلية عن حجم المساحات والمحاصيل.

متابعة المزارع والمساحات المعتمدة

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المنظومة تمتد كذلك إلى متابعة المزارع والمساحات المعتمدة أو المخصصة للتصدير، بما يسمح برصد حالتها وتنظيم عمليات المتابعة، وهو ما يدعم جودة المنتجات الزراعية ويعزز تنظيم عملية التصدير.

ولفت إلى أن التحول الرقمي يوفر أيضًا أداة أكثر دقة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال تحديد حدود الحيازات ومساحاتها بصورة واضحة، بما يصعب معه إضافة مساحات غير حقيقية أو تغيير بيانات الحيازة أو إخفاء المخالفات.

تسجيل الحيازات إلكترونيًا

وأكد خالد جاد أن تسجيل الحيازات إلكترونيًا يمثل أحد أدوات حماية الرقعة الزراعية، إلى جانب دوره في الحفاظ على حقوق المزارعين، خاصة صغار المزارعين، من خلال وجود بيانات واضحة ودقيقة يمكن الرجوع إليها في التعامل مع الحيازات والخدمات والدعم.