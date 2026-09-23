الزراعة: منظومة رقمية جديدة لحصر الأراضي وتوصيل الدعم للفلاحين المستحقين

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، العمل على إطلاق منظومة رقمية لتسجيل الحيازات الزراعية، ومنح كل قطعة أرض رقمًا تعريفيًا موحدًا، بهدف حصر الأراضي الزراعية بدقة وضمان وصول الدعم إلى الفلاحين المستحقين.

وقال خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوأن المنظومة تستهدف إجراء حصر شامل للأراضي الزراعية والوقوف على حالتها، بما يتيح تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الأراضي والحيازات الزراعية.

وأضاف أن المنظومة الرقمية ستسهم في الحد من التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال المتابعة الدقيقة والتعرف على أي تغييرات تطرأ على الأراضي، بما يساعد على الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها.

حماية الأراضي الزراعية

وأشار إلى أن تطبيق هذه المنظومة يمثل خطوة مهمة في دعم صغار المزارعين، وضمان وصول الخدمات والمزايا المقررة إلى مستحقيها، إلى جانب تعزيز جهود الدولة في حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على مواردها.