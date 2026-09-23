السعودية تفوز على الكويت بهدف نظيف في خليجي 27

فاز منتخب السعودية على نظيره الكويت، بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27”.

وجاء هدف منتخب السعودية عن طريق اللاعب همام الهمامي في الدقيقة 73.

وجاء تشكيل السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي – حسن كادش – عبدالإله العمري – نواف بوشل

خط الوسط: محمد كنو – ناصر الدوسري - محمد أبو الشامات

خط الهجوم: صالح أبو الشامات – عبد الله الحمدان – همام الهمامي

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب السعودية المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب الكويت الترتيب بلا نقاط.