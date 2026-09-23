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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في اليوم الوطني الـ 96 للمملكة.. حزب المصريين: العلاقات المصرية السعودية ركيزة للاستقرار

المستشار خالد السيد
المستشار خالد السيد

تقدم المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين»، بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ96، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة مضيئة في تاريخ المملكة، وتستحضر مسيرة التوحيد والبناء التي أرست دعائم الدولة السعودية الحديثة.

وأكد «السيد»، في بيان، أن اليوم الوطني السعودي، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، يحمل دلالات تاريخية عميقة، باعتباره ذكرى توحيد المملكة وإعلان قيامها عام 1932 على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، مشيرًا إلى أن ما تحقق عبر العقود يعكس مسيرة ممتدة من البناء والتنمية وترسيخ مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

 تعزيز مسارات التنمية والتحديث 

وأعرب مساعد رئيس حزب «المصريين» عن تقديره لما وصفه بالمسيرة الوطنية التي تستكملها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن القيادة السعودية تواصل العمل على تعزيز مسارات التنمية والتحديث مع الحفاظ على الهوية والقيم الوطنية.

وشدد على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للعلاقات العربية القائمة على الأخوة والمصالح المشتركة والتنسيق المتواصل، لافتًا إلى أن عمق الروابط بين القاهرة والرياض يتجاوز الأطر السياسية والاقتصادية، ليعكس امتدادًا تاريخيًا وشعبيًا وثقافيًا راسخًا.

مصر والسعودية تمثلان جناحي الأمة العربية والإسلامية

وأضاف خالد السيد أن مصر والسعودية تمثلان جناحي الأمة العربية والإسلامية، وأن قوة العلاقات بين البلدين تسهم في دعم الاستقرار والتعاون وخدمة القضايا العربية والإسلامية، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

واختتم السيد تهنئته، متمنيًا للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا مزيدًا من الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تتواصل مسيرتها التنموية بما يعزز حضورها ومكانتها، ويحفظ للشعب السعودي الشقيق مكتسباته الوطنية ويصون مستقبله.

المملكة العربية السعودية المستشار خالد السيد المصريين

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