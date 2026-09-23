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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من 48 مليونًا إلى 179.3 مليون ليلة.. حسام هزاع يكشف سر قفزة السياحة المصرية

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد البدوي

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن تطوير الخدمة المقدمة للسائح والتدريب المستمر للعاملين في القطاع كانا من أبرز العوامل التي ساعدت على زيادة أعداد السائحين والليالي السياحية في مصر خلال السنوات الماضية.

الاعتماد على التدريب عبر الإنترنت

وأوضح حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن برامج التدريب لم تتوقف حتى خلال أزمة كورونا، حيث جرى الاعتماد على التدريب عبر الإنترنت لاستمرار رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي.

وأشار إلى أن عدد الليالي السياحية شهد ارتفاعًا كبيرًا، لافتًا إلى وصوله إلى نحو 179.3 مليون ليلة سياحية، مقارنة بنحو 48 مليون ليلة خلال فترة أزمة كورونا.

وأضاف أن مصر استقبلت خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، بزيادة بلغت نحو 21% مقارنة بعام 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة، مقابل نحو 154 مليون ليلة في الفترة السابقة.

وأوضح الخبير السياحي أن هذه المؤشرات تعكس، من وجهة نظره، التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الخدمة المقدمة للسائح أو الاستراتيجيات والخطط التي يتم تنفيذها للترويج للمقصد السياحي المصري.

الخطط التسويقية والاستراتيجيات

ولفت إلى أن التحول الرقمي كان أحد العناصر التي دعمت عملية تطوير القطاع، إلى جانب الخطط التسويقية والاستراتيجيات التي تستهدف الوصول إلى أسواق سياحية جديدة وتعزيز حضور مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأكد حسام هزاع أن مصر تحرص على المشاركة في عدد كبير من المعارض والفعاليات السياحية الدولية، موضحًا أن عدد المعارض التي تشارك فيها مصر يصل إلى نحو 42 أو 43 معرضًا سنويًا.

معرض السياحة الدولي في ألمانيا

وأشار إلى أن من بين أبرز هذه الفعاليات معرض السياحة الدولي في ألمانيا، وسوق السفر العالمي في لندن، ومعرض السياحة الدولي في إسبانيا، بالإضافة إلى معارض أخرى تقام في الصين وروسيا وعدد من الدول.

وأضاف أن المشاركة في هذه الفعاليات تتيح الترويج للمقصد السياحي المصري والتواصل مع الأسواق المختلفة، بالتزامن مع العمل على تحسين مستوى الخدمات والتدريب المستمر للعاملين بالقطاع.

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