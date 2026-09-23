ليس مجرد تطور تقني.. خبير يطالب بإستراتيجية شاملة لمواجهة عصر الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات، أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تستدعي وضع استراتيجية واضحة للتعامل معها، خاصة بعدما أصبحت تأثيراتها تمتد إلى مختلف القطاعات.

أنظمة الذكاء الاصطناعي

وأوضح حسين عادل فهمي، خلال مداخلة عبر «زووم» من فرانكفورت ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي وصلت إلى مراحل متقدمة من القدرة على التعلم والاستدلال، وهو ما يجعل التعامل معها قضية تتجاوز حدود التطور التقني التقليدي.

وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة نتيجة التطور في هذه التكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب دراسة انعكاساتها على القطاعات المختلفة، والاستعداد للتغيرات التي يمكن أن تفرضها خلال الفترة المقبلة.

التعامل مع الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يجب ألا يقتصر على رصد التطورات التقنية فقط، وإنما ينبغي أن يشمل دراسة الفرص التي توفرها التكنولوجيا، بالتوازي مع تحديد المخاطر الناتجة عن الاستخدامات المتقدمة لها.

وأكد استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات ضرورة وجود رؤية متكاملة تتيح للقطاعات المختلفة الاستعداد للمرحلة المقبلة، من خلال فهم طبيعة التحولات التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته في تطوير الأداء.

تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي

ولفت إلى أن سرعة ظهور تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي تجعل وضع الخطط والاستراتيجيات أمرًا ضروريًا، خاصة مع اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا وتأثيرها المتزايد على مختلف جوانب الحياة.