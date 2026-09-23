أيمن حسين بعد التعادل مع عُمان: لعبنا أمام فريق قوي وسنسعى للتعويض أمام الكويت

أكد مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، اليوم الأربعاء، أن التعادل أمام المنتخب العُماني في مستهل مشوار العراق ببطولة خليجي 27 يعد بداية جيدة خاصة وأن المباراة كانت أمام فريق قوي، فيما أشار إلى أن المنتخب سيسعى للتعويض وحصد النقاط الثلاث أمام الكويت.

وقال حسين، عقب التعادل مع عُمان بهدف لمثله: إن "المنتخب العُماني فريق محترم وقوي، وتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له"، مبيناً أن "المنتخب العراقي قدم مباراة جيدة وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف، لكن التوفيق لم يحالف اللاعبين في عدد من الفرص".

وأضاف أن "الرطوبة العالية أثرت في أداء اللاعبين، لاسيما أن عدداً كبيراً منهم غير معتاد على هذه الأجواء"، لافتاً إلى أن "المنتخب تعرض لإصابات اضطرارية وحالات شد عضلي بين الشوطين وخلال الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، ما أدى إلى استنزاف التغييرات مبكراً وأثر في خيارات الجهاز الفني".

وتابع أن "هذه الظروف ليست عذراً، إذ أهدر المنتخب العديد من الفرص التي كان من الممكن استثمارها لحسم المباراة"، مشيراً إلى أن "نحو 50 بالمئة من اللاعبين جدد على المنتخب".

وأكد حسين أن "الحصول على نقطة في بداية المشوار أفضل من الخسارة"، معرباً عن أمله في أن "يتمكن المنتخب العراقي من التعويض وحصد النقاط الثلاث في مباراته المقبلة أمام المنتخب الكويتي".

تعليق آخر

من جانبه، قال لاعب المنتخب العراقي إبراهيم بايش: إن "المنتخب قدم شوطاً أول جيداً، والبدايات دائماً ما تكون صعبة، لاسيما أن الفريق يضم لاعبين شباباً وبتوليفة جديدة"، مؤكداً أن "المنتخب سيعمل على التعويض أمام الكويت".

وأضاف بايش أن "المنتخب أهدر فرصاً عديدة وكان بإمكانه التقدم بهدفين أو ثلاثة، لكن إضاعة الفرص قد تمنح المنافس فرصة التسجيل، والهدف العُماني جاء من لا شيء".

وأشار إلى أن "الرطوبة أثرت نوعاً ما في المنتخبين، والتعادل يعد نقطة جيدة أمام منتخب قوي مثل عُمان"، مؤكداً أن "البداية جيدة، ونسعى لتحقيق النقاط الثلاث أمام الكويت".