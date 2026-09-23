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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجهاز الفني لمنتخب الشباب يلقي محاضرة تحفيزية على اللاعبين

منتخب الشباب
منتخب الشباب
مجدي سلامة

قبل 24 ساعة من مباراة ليبيا في افتتاح مشوار منتخبنا الوطني، مواليد 2007، في بطولة تصفيات شمال أفريقيا، حرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة وائل رياض، المدير الفني على إلقاء محاضرة تحفيزية للاعبين.

وافتتح المدير الفني لمنتخب الشباب، المحاضرة، بتأكيد أهمية الالتزام بتنفيذ التعليمات قبل ضربة البداية أمام منتخب ليبيا الشقيق، في افتتاح مشوارنا بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

تعليق العنتبلي

ومن جانبه، ركز الدكتور هاجد هاتي العنتبلي، طبيب منتخب الشباب، في المحاضرة، على الشرح مستعيناً بالفيديو والأسلوب العلمي للاعبين، عن كيفية مواجهة كل المواقف داخل الملعب، في أثناء المباريات، مقدماً النصائح للاعبين والتشديد على أن التركيز مفتاح الانتصارات والتغلب على كل العقبات أثناء سير المباريات.

بينما تحدث محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب عن الدعم الإداري الكامل للفريق، خلال البطولة، وأن اتحاد الكرة، لايدخر أي جهد، وعلى اللاعبين بذل كل طاقاتهم للتأهل لأمم أفريقيا للشباب.

كما تحدث الدكتور صلاح عاشور، استشاري العلاج الطبيعي للمنتخب عن أهمية التركيز لتحقيق الهدف المنشود، مؤكداً أنه عاصر 5 أجيال للمنتخبات من قبل، في بطولات مختلفة، وحصد فيها الميداليات الذهبية والبرونزية، بالإضافة للمركز الرابع في الأوليمبياد.

وأكد الدكتور قاسم قدري، مخطط أحمال المنتخب، ضرورة التزام للاعبين بتعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية.

كما تحدث زغلول صيام، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للشباب عن تجربته الطويلة مع المنتخبات الوطنية، على مدار فترات طويلة، مؤكداً للاعبين أن الروح بينهم هي مفتاح تحقيق الانتصارات.

جدير بالذكر أن أحمد مصطفى، محلل أداء المنتخب الوطني، أعد فيديو تحفيزياً للاعبين تضمن لقطات ومشاهد من تتويج المنتخبات الوطنية للشباب، بداية من أمم أفريقيا للشباب 1981، مروراً بالبطولة الثانية 91 والثالثة 2003 والرابعة 2013.

وكان هذا الفيديو التحفيزي له أكبر الأثر في رفع معنويات اللاعبين قبل مواجهة ليبيا المهمة غداً.

كما تمني محمد شوبير  إداري المنتخب ومحمد عامر أخصائي التاهيل، التوفيق للمنتخب في مهمته.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب ليبيا تصفيات شمال أفريقيا

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