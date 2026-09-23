وزير الخارجية الأوكراني أمام مجلس الأمن: مستعدون لإيقاف الحرب مع روسيا هنا والآن

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ، في كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن الحرب بين بلاده وروسيا يجب أن تتوقف، وأن بلاده تريد "إنهاءها الآن، وليس لاحقاً"، مضيفاً أن بلاده "مستعدة لإيقافها الآن، وهنا تحديداً".

وفي معرض تذكيره بأن هذا المجلس قد أُسس "على أنقاض الحرب الأكثر تدميراً في تاريخ البشرية"، حذّر سيبيها من أن العالم يقف الآن على أعتاب كارثة عالمية أخرى.

وأشار إلى أن "هذه حرب تعني الجميع لأن تداعياتها تطال كل مكان"، وأن أوكرانيا رصدت وجود نحو 3000 مرتزق من 37 دولة أفريقية يخدمون في الجيش الروسي.

وتابع قائلاً إن الاتحاد الروسي يشن حرباً بالفعل على أوروبا، وإن حرب موسكو لم تعد "هجينة"، محذراً من المخاطر التي تتجاوز حدود أوكرانيا. وشدد على أن كل دولة ترفض دعم الحرب الروسية يمكنها المساهمة في تحقيق السلام.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، حث وزير خارجية أوكرانيا الدول الأعضاء على مطالبة موسكو بفتح ممرات إنسانية والسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين.

وفي دعوته للدول إلى "التحرك الآن"، أكد سيبيها أن عواقب استمرار الحرب لن تقتصر على أوكرانيا فحسب، بل قد تطال دول أخرى.