رئيسة قومي المرأة تتفقد معرض ديارنا على هامش فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية

تفقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، معرض «ديارنا»، على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، وذلك برفقة السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وخلال جولتها بالمعرض، اطلعت المستشارة أمل عمار على ما يضمه المعرض من منتجات وحرف يدوية وتراثية متنوعة، مشيدةً بجودة المنتجات وتنوعها ودقة تنفيذها، وما تعكسه من إبداع ومهارات متميزة لدى السيدات صاحبات المشروعات.

وأكدت المستشارة أمل عمار أهمية دعم المنتجات المصرية والحرف اليدوية والتراثية، وتعزيز فرص تسويقها، بما يسهم في دعم مشروعات السيدات، وفتح مزيد من الفرص أمامهن للتمكين الاقتصادي والمشاركة في جهود التنمية.