زيلينسكي: نستهدف مصادر الطاقة الروسية التي تغذي آلة الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات التي تنفذها بلاده ضد منشآت الطاقة والنفط الروسية تستهدف مصادر التمويل والإمداد التي قال إنها تدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي أن كييف كثفت خلال الفترة الأخيرة هجماتها بعيدة المدى على المصافي والمنشآت النفطية الروسية، في إطار مساعيها للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها وتعطيل إمدادات الوقود المرتبطة بالعمليات العسكرية.

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني في وقت تشهد فيه الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا متبادلًا في استهداف البنية التحتية للطاقة، إذ تعرضت منشآت نفطية روسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، بينما واصلت القوات الروسية استهداف منشآت الكهرباء والطاقة داخل الأراضي الأوكرانية.

وكان زيلينسكي قد أكد، في تصريحات حديثة، استعداد بلاده لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك المصافي، إذا التزمت موسكو في المقابل بوقف استهداف منظومة الطاقة الأوكرانية، بما يشمل الكهرباء والتدفئة وإمدادات المياه.

ويأتي هذا الطرح في ظل مساعٍ أمريكية للدفع نحو ما يوصف بـ«هدنة الطاقة» بين موسكو وكييف، بهدف الحد من الهجمات المتبادلة على المنشآت الحيوية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى مسار لإنهاء الحرب.

وفي المقابل، أثارت الهجمات على منشآت النفط الروسية مخاوف بشأن تأثيرها في أسواق الوقود، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الديزل، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدعوة لوقف استهداف المصافي الروسية، وفق تقارير حديثة.

ويعكس موقف زيلينسكي تمسك كييف باستخدام الضغط على قطاع الطاقة الروسي كأحد أدوات الحرب، مع إبدائها استعدادًا لوقف هذه الهجمات ضمن اتفاق متبادل يضمن عدم استهداف البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.



