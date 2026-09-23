ممثل أمريكا بالأمم المتحدة يدعو لوقف القتال ويحذر من توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا

دعا الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى ضرورة وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى سقوط 25 ألف ضحية شهرياً بسبب الحرب.

وقال والتز - خلال جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم /الأربعاء/ بشأن أوكرانيا - "الأمر لا يتعلق بالفوز؛ فجميع الأطراف تخسر؛ والعالم يخسر"، مكررًا تأكيده على التزام واشنطن بالعمل على إيجاد حل لإنهاء الحرب.

وحذر من أن "انتهاكات المجال الجوي" للدول المجاورة، بما في ذلك المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع، في حين أن الهجمات التي تهدد تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق العالمية قد تعرض ملايين الأشخاص المستضعفين للمجاعة.

وتابع: "لا توسعوا نطاق الحرب، واعترفوا بأنه لا يوجد حل عسكري .. وعودوا إلى طاولة المفاوضات"، مؤكدًا استعداد واشنطن للتوسط في محادثات ثلاثية والسعي وراء كل فرصة دبلوماسية متاحة.