أوكرانيا تحث روسيا في مجلس الأمن الدولي على قبول وقف إطلاق النار غير المشروط

دعا وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الأربعاء، روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق نار كامل وفوري وغير مشروط، مطالباً موسكو بالدخول في مفاوضات جادة بهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى السلام.

وخلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في نيويورك، قال سيبيها إن كييف وافقت على وقف إطلاق النار، داعياً روسيا إلى اتخاذ الخطوة نفسها باعتبارها خطوة ضرورية لفتح الطريق أمام الدبلوماسية والمفاوضات.

كييف: مستعدون للهدنة منذ مارس 2025

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده كانت مستعدة لقبول وقف إطلاق نار كامل وفوري وغير مشروط منذ مارس 2025، مجدداً دعوته موسكو إلى اتخاذ الموقف نفسه.

وقال سيبيها إن وقف إطلاق النار يمثل، من وجهة نظر كييف، خطوة أساسية نحو إطلاق مفاوضات جادة يمكن أن تقود إلى السلام.

وتزامن موقف أوكرانيا مع بيان مشترك وقعته كييف والاتحاد الأوروبي وأكثر من 50 دولة قبل اجتماع مجلس الأمن، ودعا روسيا إلى قبول وقف إطلاق النار والانخراط في مسار تفاوضي.

مطالب بعودة المدنيين والأسرى

وطالب سيبيها أيضاً بالعودة الفورية وغير المشروطة للمدنيين الأوكرانيين، بمن فيهم الأطفال، إلى جانب أسرى الحرب والمعتقلين، معتبراً أن هذه الإجراءات يمكن أن تمثل خطوات مهمة لبناء الثقة بين الأطراف.

وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد مسار لإنهاء الحرب، بينما تواصل الأطراف طرح مقترحات تتعلق بوقف القتال وحماية المدنيين والبنية التحتية.

مخاوف بشأن البحر الأسود

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني عن قلق بلاده إزاء الوضع في البحر الأسود، وتأثير الهجمات على الموانئ الأوكرانية وحركة الشحن والبنية التحتية المرتبطة بتصدير الحبوب، محذراً من انعكاسات ذلك على الأمن الغذائي العالمي.

ودعا إلى وضع ترتيبات تضمن حماية حرية الملاحة، وتأمين السفن التجارية والبنية التحتية الحيوية، بما يسمح باستمرار صادرات المواد الغذائية والوصول بها إلى الأسواق الدولية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن ترتيبات محدودة لوقف الهجمات التي تستهدف قطاعات حيوية، إلى جانب ضمانات لحماية حركة الشحن في البحر الأسود.

سيبيها يصف أوليشكي بـ«الكارثة الإنسانية»

وتطرق سيبيها إلى الوضع في مجتمع أوليشكي بمنطقة خيرسون، الخاضع حالياً للسيطرة الروسية، واصفاً الوضع هناك بأنه «كارثة إنسانية».

وقال إن أوكرانيا ستسعى إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، في ظل مخاوف بشأن أوضاع السكان واحتياجاتهم الأساسية.

وطلبت الدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا والمملكة المتحدة عقد اجتماع مجلس الأمن، الذي انعقد في نيويورك خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.