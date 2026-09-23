تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بكأس عاصمة مصر

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من إدارة المسابقات في رابطة الأندية، يُفيد بتعديل موعد مباراة الفريق أمام المصري، في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وبحسب خطاب رابطة الأندية، فقد تقرر إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري، يوم 7 أكتوبر المقبل، بدلًا من يوم 8 لنفس الشهر.

وتُقام المباراة في تمام الثامنة مساءً، على ملعب ستاد السويس الجديد.

مجموعة سيراميكا كليوباترا

وقع فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة، التي تضم المصري ومنتخب السويس بتروجت وغزل المحلة وأبو قير للأسمدة.