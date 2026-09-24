جمال الزهيري : إيقاف رمضان صبحي خسارة كبيرة للكرة المصرية

علّق جمال الزهيري، الناقد الرياضي، على قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية رفض الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات، في القضية المتعلقة بعينة المنشطات، والتي شهدت تطورات أمام المحاكم الرياضية الدولية.

وقال «الزهيري»، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «رمضان صبحي كان لاعبًا موهوبًا، وإيقافه خسارة كبيرة للكرة المصرية».

خسارة كبيرة

وأضاف: «مصر خسرت موهبة كروية، ويجب أن يتعلم جميع اللاعبين من الخطأ الذي وقع فيه اللاعب، وأن يكونوا أكثر حرصًا والتزامًا خلال مسيرتهم الرياضية».

وأشار «الزهيري» إلى أن قرار الإيقاف يمثل ضربة قوية لمسيرة اللاعب، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الواقعة في توعية اللاعبين بمخاطر مخالفات المنشطات وضرورة الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للرياضة.