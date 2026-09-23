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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
كريم عاطف

تستعد شركة تسلا للكشف عن الجيل الثاني من سيارتها الرياضية الكهربائية "رودستر" في الأول من أكتوبر المقبل، بعد سنوات طويلة من الانتظار منذ تقديم المشروع للمرة الأولى عام 2017، وتأجيل موعد إطلاقها الذي كان مقرر في وقت سابق.

وأعلنت الشركة موعد الكشف من خلال رسالة تشويقية مقتضبة، مصحوبة بصورة غامضة للسيارة تسلا رودستر، في خطوة أعادت المشروع إلى دائرة الاهتمام، خصوصا مع الوعود السابقة بتقديم سيارة كهربائية خارقة قادرة على منافسة أقوى السيارات الرياضية.

وتشير الصورة التشويقية إلى تصميم خلفي شديد الرياضية، مع جناح كبير وشريط إضاءة ممتد بعرض السيارة، إلى جانب عناصر تبدو شبيهة بمنافذ الدفع" وتدور تقارير حول إمكانية تجهيز نسخة محدودة بتقنية منافث غاز بارد طورت بالتعاون مع شركة SpaceX، إلا أن التفاصيل النهائية لم تعلن رسميا بعد.

وعلى عكس التوقعات السابقة، لا يعتقد أن رودستر الجديدة ستعتمد بشكل مباشر على منصة ومكونات "موديل S بلايد"، بل تستهدف تسلا تقديم سيارة خارقة أكثر تخصصا، مع اعتماد مكثف على ألياف الكربون لتقليل الوزن.

وتظل المواصفات النهائية للمنظومة الكهربائية غير معلنة، لكن المقارنات مع موديل S بلايد تعطي تصور عن مستوى الأداء الذي تستهدفه تسلا، إذ تعتمد بلايد على ثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 1006 أحصنة، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال أقل من ثانيتين.

وكانت تسلا قد أعلنت سابقا أن رودستر يمكن أن تحقق مدى يصل إلى 620 ميلا، أي نحو 997 كيلومتر، اعتماد على بطارية ضخمة بسعة 200 كيلوواط/ساعة، إلا أن هذه الأرقام لم تعد ظاهرة بصورة واضحة ضمن المعلومات الحالية المتاحة عن السيارة.

كما تتحدث الشركة عن تقنيات جديدة للبطاريات، من بينها استخدام أنودات السيليكون، بهدف زيادة كمية الطاقة المخزنة دون زيادة كبيرة في الحجم.

أما السعر المعلن سابقا فبدأ من 200 ألف دولار، مع إصدار Founders Series محدود بـ1000 سيارة بسعر 250 ألف دولار، ومع طول فترة التطوير والتغيرات المحتملة في التكنولوجيا، يبقى السعر النهائي من أبرز التفاصيل المنتظرة عند الكشف الرسمي.

شركة تسلا رودستر السيارات الرياضية أقوى السيارات تسلا رودستر

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