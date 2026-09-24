رئيس الوزراء: مواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية ثابتة وراسخة ولا تتغير

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية ثابتة وراسخة ولا تتغير، مشددًا على أن ما تعلنه مصر تنفذه، لافتًا إلى أن هناك تقديرًا لدور مصر ولجوء إليها في جهود الوساطة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء للقاهرة الإخبارية أنه تم عقد عدة جلسات ولقاءات ثنائية مهمة، وجرى خلالها مناقشة عدد كبير من التحديات والقضايا، مؤكدًا ضرورة تحرك العالم بهدف إقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن مصر واجهت تحديات كبيرة فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية بسبب محاولات إسرائيل فرض أمر واقع جديد، لافتًا إلى وجود اعتراف متزايد من دول العالم بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد أن كلمة مصر أمام الجمعية العامة ستؤكد الثوابت المصرية فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية، مشددًا على دعم الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الأمم المتحدة.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أنه لابد من تمثيل أكبر للدول النامية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.