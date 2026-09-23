سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357

أجرى نادي سيراميكا كليوباترا زيارة لأبطال مستشفى سرطان الأطفال 57357 في إطار العمل المجتمعي الذي يبذله النادي.

وتواجد كل لاعبي الفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا رفقة محاربي السرطان لدعمهم في مشوارهم لمحاربة المرض اللعين.

ويستعد فريقا النادي المصري وسيراميكا كليوباترا، لافتتاح مشوارهما بدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز في أول لقاء.

يلتقي المصري مع سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.