محمد بسام: الهزيمة أمام القناة سبب تحقيق سيراميكا كليوباترا 4 انتصارات متتالية

أكد محمد بسام، حارس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، أن الهزيمة التي تعرض لها الفريق في مستهل مشواره بالدوري المصري هذا الموسم أمام القناة، الصاعد حديثًا من القسم الثاني، كانت صدمة للفريق، لكنها قادته لتحقيق الانتصارات في اللقاءات التالية بالدوري.

وقال محمد بسام، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الهزيمة أمام القناة كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا، لكن هذه الهزيمة والخضة التي حدثت للفريق كانت سببًا من أسباب تحقيق الفريق 12 نقطة و4 انتصارات متتالية في الدوري».

وأردف قائلًا: «مع كامل الاحترام لنادي القناة، ولكن أي شخص ستسأله سيراميكا كليوباترا يواجه القناة سيقول كفة اللقاء ستكون راجحة لصالح سيراميكا كليوباترا».

وأشار بسام إلى أنه يعمل دائمًا على تصحيح الأخطاء التي يقع فيها في المباريات، ويستمع دائمًا لنصائح مدربه في الفريق مصطفى فتحي.