4 ملايين إسترليني مخالفات بلا تحصيل.. سيارات الخليج الفارهة تربك لندن

تحولت مخالفات سيارات بعض السياح الخليجيين في لندن إلى أزمة بالنسبة لعدد من المجالس المحلية، بعدما تراكمت غرامات مرورية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه إسترليني، وسط صعوبات في الوصول إلى نسبة كبيرة من أصحاب السيارات المخالفة.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، تواجه السلطات المحلية مشكلة في تحصيل الغرامات، بعدما عجزت عن التواصل مع نحو 80% من السائقين المخالفين، وهو ما دفع بعض المسؤولين إلى المطالبة بتغيير القواعد المنظمة للتعامل مع المركبات المسجلة خارج بريطانيا.

وتظهر المشكلة بصورة أكبر خلال موسم الصيف، عندما تشهد لندن وصول عدد من السيارات الرياضية والفاخرة المملوكة لسياح من دول الخليج، حيث تسجل بعض هذه المركبات مخالفات مرتبطة بالوقوف والانتظار في أماكن غير مسموح بها.

ومن بين الحالات التي أُثيرت سيارة رولز رويس فانتوم تبلغ قيمتها نحو 300 ألف جنيه إسترليني، سجلت مخالفات بقيمة تقارب ألفي جنيه.

وطالب عدد من أعضاء المجالس المحلية باتخاذ إجراءات قانونية أكثر فاعلية لضمان تحصيل الغرامات، في ظل صعوبة ملاحقة السيارات التي تعود إلى دول أخرى.

وفي واقعة أخرى، ضبطت الشرطة البريطانية سيارتين فارهتين أمام متجر هارودز في منطقة نايتس بريدج، إحداهما كوينيسيج CCXR بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليون جنيه إسترليني، والثانية لامبورجيني مورسيلاجو SV بقيمة تقارب 350 ألف جنيه.

وكانت السيارتان متوقفتين بصورة مخالفة لقواعد الوقوف، قبل الإفراج عنهما بعد دفع الغرامة المطلوبة ضمن المهلة المحددة.

وتثير هذه الوقائع نقاش أوسع في لندن حول كيفية تطبيق قوانين المرور على السيارات المسجلة خارج المملكة المتحدة، خصوصا مع تزايد أعداد السيارات الفاخرة القادمة من الخارج خلال أشهر الصيف.