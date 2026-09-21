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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم السيدان.. ماذا تقدم كايي E5 موديل 2026؟

كايي E5 موديل 2026
كايي E5 موديل 2026
صبري طلبه

تنتمي سيارة كايي E5 موديل 2026 إلى فئة السيدان المدمجة، وتقدمها الشركة الصينية عالميًا ضمن مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين وسائل الرفاهية وتقنيات الحماية والتحكم.

محرك كايي E5 موديل 2026

تعتمد كايي E5 على محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويولد قوة تصل إلى 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام دفع أمامي.

كايي E5 موديل 2026

وتصل معدلات استهلاك الوقود في كايي E5 2026 إلى 14.7 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لترًا، بينما تحتاج إلى 10.5 ثانية للانتقال من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة.

أبعاد كايي E5 موديل 2026

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,670 مم، مع عرض يصل إلى 1,825 مم وارتفاع يبلغ 1,483 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,700 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,409 كجم، في حين توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 460 لترًا.

كايي E5 موديل 2026

وتحصل كايي E5 على مصابيح أمامية بتقنية  LED، إلى جانب إضاءة نهارية تعمل بالتقنية نفسها، ومصابيح خلفية LED. كما تعتمد السيارة على عجلات من الألمنيوم بقياس 17 بوصة، وهو المقاس نفسه للعجلات الأمامية والخلفية.

كايي E5 موديل 2026

تجهيزات كايي E5 موديل 2026

تضم السيارة كايي E5 موديل 2026 مقودًا مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، إلى جانب شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع وجود شاحن لاسلكي للهواتف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

كايي E5 موديل 2026

وتعتمد كايي E5 2026 على 4 وسائد هوائية، وتشمل منظومة السلامة نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تحصل السيارة على مساعد لصعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية، إلى جانب كاميرا للتحكم، ومثبت سرعة.

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