تبدأ من 145 ألف ريال.. أسعار جيلي جيومتري C الكهربائية في السوق السعودي

تواصل شيري الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، من خلال عدد كبير من الطرازات منها الكهربائية، وابرز هذه الاصدارات خي السيارة جيلي جيومتري C، والتي تنطلق عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 145,385 ريال.

مواصفات جيلي جيومتري C موديل 2025

تعتمد السيارة جيلي جيومتري C موديل 2025 على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 201 حصانًا، مع بطارايات يصل مداها إلى 485 كيلومتر، قدرات الدفع الأوتوماتيكية للعجلات الأمامية.

جيلي جيومتري C

وتأتي جيلي جيومتري C بتصميم رياضي، مع واجهة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية، فتحة سقف، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، سوبيلر، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

جيلي جيومتري C

زودت السيارة جيلي جيومتري C بمستشعرات حركة أمامية وخلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مقاعد كهربائية التحكم، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نوافذ كهربائية، فرامل يد اوتو هولد.

جيلي جيومتري C

وتقدم مقصورة جيلي جيومتري C شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بقياس 12.3 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام ترفيهي صوتي، إضاءة محيطة، وسائد هوائية للحماية يصل عددها إلى 6.

جيلي جيومتري C

أسعار جيلي جيومتري C موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة جيلي جيومتري C موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 145,385 ريال للفئة GS، بينما يصل سعر الفئة GF عالية التجهيزات إلى 172,985.