سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة 19-12-2025 في محلات الصاغة.

أشهر عيار ذهب

وجاء أكثر أعيرةالذهب شهرة وهو من عيار 24 الأشهر قيمة في محلات الصاغة.

الذهب مستقر

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025 دون تغيير يذكر .

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من الثبات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بعد زيادة بأول تداولات أمس الخميس.

صعود الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر بأول تعاملات مساء اليوم الخميس 18-12-2025 علي مستوي الأعيرة الذهبية.

ارتفاع الذهب

وسجل سعر جرام الذهب مساء اليوم مقدار 40 جنيه على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

تذبذب الذهب

وتعرض سعر الذهب في التعاملات المسائية على مدار الشهر الماضي لحالة من التذبذب حيث هوى مقدار 600 جنيه على الأقل من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

ووصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 5720 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6582 جنيه للبيع و 6617 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشار نحو 5760 جنيه للبيع و 5790 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4937 جنيه للبيع و 4962 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3840 جنيه للبيع و 3860 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4238 دولار للبيع و 4338 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.08 ألف جنيه للبيع و 46.32 ألف جنيه للشراء

الذهب في البورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات أمس الخميس وسط إشارات تيسيرية من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، وتزامناً مع قوة الدولار، وقبل صدور بيانات اقتصادية.

وحافظ مؤشر الدولار الأميركي على مكاسبه الأولية، بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء، مما حد من ارتفاع سعر المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

من جانبه، صرح محافظ الفدرالي كريستوفر والر لـ CNBC يوم الأربعاء بأنه سيؤكد على أهمية استقلالية الفدرالي أمام الرئيس دونالد ترامب.

كما أشار إلى أن البنك لا يزال بإمكانه خفض الفائدة، وسط تباطؤ سوق العمل.

وكشفت البيانات الاقتصادية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ارتفاع معدل البطالة في أميركا إلى 4.6% خلال نوفمبر تشرين الثاني، متجاوزاً توقعات المحللين عند 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2021.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 4365.3 دولار للأونصة. كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% عند 4335.8 دولار للأونصة.