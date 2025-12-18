قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب يرتفع مساء اليوم الخميس 18-12-2025 فى مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر بأول تعاملات مساء اليوم الخميس 18-12-2025 علي مستوي الأعيرة الذهبية.

ارتفاع الذهب

وسجل سعر جرام الذهب مساء اليوم ارتفاعا بمقدار 40 جنيها على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

تذبذب الذهب

وتعرض سعر الذهب في التعاملات المسائية على مدار الشهر الماضي لحالة من التذبذب حيث هوى مقدار 600 جنيه على الأقل من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

ووصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو  5720 جنيه .

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6582 جنيه للبيع و 6617 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشار نحو 5760 جنيه للبيع و 5790 جنيه للشراء 

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4937 جنيه للبيع و 4962 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3840 جنيه للبيع و 3860 جنيه للشراء

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر  أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4238 دولار للبيع و 4338 دولار للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.08 ألف جنيه للبيع و 46.32 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

الست

خليك راقي .. أمير طعيمة يرد على الهجوم ضده بعد دفاعه عن فيلم الست

برنامج سعد الصغير

المطربة نغم عز ضيفة برنامج سعد الصغير.. اليوم

جليلة محمود

جليلة محمود: خرجت من المستشفى وادعولي l خاص

بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد