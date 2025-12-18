سعر الذهب يرتفع مساء اليوم الخميس 18-12-2025 فى مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر بأول تعاملات مساء اليوم الخميس 18-12-2025 علي مستوي الأعيرة الذهبية.

ارتفاع الذهب

وسجل سعر جرام الذهب مساء اليوم ارتفاعا بمقدار 40 جنيها على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

تذبذب الذهب

وتعرض سعر الذهب في التعاملات المسائية على مدار الشهر الماضي لحالة من التذبذب حيث هوى مقدار 600 جنيه على الأقل من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

ووصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 5720 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6582 جنيه للبيع و 6617 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشار نحو 5760 جنيه للبيع و 5790 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4937 جنيه للبيع و 4962 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3840 جنيه للبيع و 3860 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4238 دولار للبيع و 4338 دولار للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.08 ألف جنيه للبيع و 46.32 ألف جنيه للشراء