قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
رشا عوني

حالة من الحزن يعيشها النجم عادل إمام بعد وفاة شقيقته إيمان منذ أيام قليلة، لكنه لم يستطع الوقوف في جنازة وعزاء شقيقته الراحلة ويعيش حالة من العزلة في منزله مع أبنائه وزوجته وأحفاده فقط بعيداً عن الأضواء وعن الحفلات والسهرات حتى لو كان عزاء يستحق حضوره.

عادل إمام يغيب عن عزاء شقيقته

الحالة الصحية لعادم إمام جعلته يتغيب عن حضور جنازة وعزاء شقيقته إيمان إمام زوجة الراحل مصطفى متولي، التي وافتها المنية منذ يومين، حيث أقيم عزائها مساء أمس الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

واستقبل العزاء بدلاً منه شقيقه المنتج عصام إمام ونجل عادل إمام الأكبر رامي إمام، وذلك وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في شقيقة الزعيم . 

بعد أنباء اعتزال عادل إمام التمثيل.. هل يستأنف أحفاده مسيرته الفنية؟ - الوطن
عادل امام

اعتزال عادل إمام

لم يتم الإعلان بشكل رسمي من الزعيم عن اعتزاله لكنه يغيب تماما خلال الفتررة الأخيرة عن الساحة الفنية ولم يعد يقدم مسلسلات رمضان وكان أخر مسلسل قدمه هو فلانتينو، ومن بعدها لم يستطع المشاركة في الموسم الرمضاني نظراً لحالته الصحية.

إسعاد يونس تعلن اعتزال عادل إمام

أسرة عادل إمام لم تتحدث عن الأمر بشكل واضح ونهائي لكن اكتفوا بأن الزعيم مبتعداً عن التمثيل خلال هذه الفترة، لكن الفنانة إسعاد يونس أعلنت في تصريحات لها خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر2024، وقالت إسعاد :"للأسف الأستاذ عادل إمام، أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية تاني" . 

حقيقة اعتزال الزعيم عادل إمام بعد احتفاله بـ عيد ميلاده الـ 83 - 108.7 FM راديو الرابعة - Al Rabia 107.8 FM
حالة عادل امام

مرض عادل إمام

الفنان عادل إمام بخير، في منزله،ولا يعاني من أي أمراض، باستثناء الأمور الطبيعية المرتبطه بعمره البالغ 85 عاما، وعدم ظهوره باتفاق مع أسرته، للمحافظة على صحته، وعلى صورته الذهنية في عيون عشاقه ومحبيه في مصر والعالم العربي.

سبب اعتزال عادل إمام

النجم عادل إمام حالياً يفضل الآن قضاء وقته مع أسرته وأحفاده، بعد مسيرة فنية حافلة آخرها مسلسل "فلانتينو" عام 2020، ولم يتم الإعلان عن وجود أسباب صحية قاهرة تدفعه للاعتزال، بل هو قرار شخصي بالابتعاد بعد رحلة عطاء طويلة. 

بعد أنباء اعتزال عادل إمام التمثيل.. هل يستأنف أحفاده مسيرته الفنية؟ - الوطن
عادل امام واحفاده

الزعيم يعيش مع أحفاده

وفي تصريحات سابقة لنجل الزعيم المخرج رامي إمام، تحدث في تصريحات تليفزيونية منذ عام، عن حالة والده الصحية، سبب اعتزاله، وقال إمام :"الحمد لله الزعيم عادل إمام حاليا بخير، وبيستمتع مع أحفاده وأولاده، ومفيش أى حاجة وكل دى شائعات، والناس عارفة والجمهور عارف كل حاجة وطبعا بيسمع الشائعات وبيتأثر بيها بشكل كبير، لكن هو فاهم كويس أوى إيه اللى بيتقال وإزاى وعشان خاطر إيه".

بعمر الـ83.. عادل إمام يقرر اعتزال الفن | جفرا نيوز
اعتزال عادل امام

هل يعود عادل إمام للتمثيل؟

وعن إمكانية عودة الزعيم عادل إمام  للظهور فى عمل فنى، قال: "والله طبعًا وجهة النظر بالنسبة له، هو عمل كل حاجة، فلو فى أى دور، اتعرض عليه جديد تمامًا عن اللى عمله، طبعًا، يا ريت".

ورغم غياب عادل إمام عن الأضواء فى الفترة الأخيرة، إلا أن رامى يرى أنه إذا عرض عليه دور جديد، فسيكون ذلك ممتعًا، لكن فى الوقت نفسه، يؤكد أن والده قد حقق الكثير في مشواره الفنى.

ونفى المخرج رامى إمام، الشائعات التى تطارد الزعيم عادل إمام، حول حالته الصحية، قائلا: الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويستمتع بوقته مع أحفاده.


 

عادل إمام حالة عادل امام مرض عادل امام ابناء عادل امام شقيقة عادل امام اعتزال عادل امام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لتعزيز سبل التعاون في المجالات التعليمية والتكنولوجية

المعاهد الأزهرية تناقش مع المنصة اليابانية للبرمجة التعاون بمجالات التعليم والتكنولوجيا

الحصيبلى التى خلفتها النتخفضات الجوية فى غزة

مرصد الأزهر: وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال جراء المنخفضات الجوية في غزة

رئيس القطاع الديني خلال المحاضرة

الأوقاف: رئيس القطاع الديني محاضرًا في فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد