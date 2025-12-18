اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

حالة من الحزن يعيشها النجم عادل إمام بعد وفاة شقيقته إيمان منذ أيام قليلة، لكنه لم يستطع الوقوف في جنازة وعزاء شقيقته الراحلة ويعيش حالة من العزلة في منزله مع أبنائه وزوجته وأحفاده فقط بعيداً عن الأضواء وعن الحفلات والسهرات حتى لو كان عزاء يستحق حضوره.

عادل إمام يغيب عن عزاء شقيقته

الحالة الصحية لعادم إمام جعلته يتغيب عن حضور جنازة وعزاء شقيقته إيمان إمام زوجة الراحل مصطفى متولي، التي وافتها المنية منذ يومين، حيث أقيم عزائها مساء أمس الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

واستقبل العزاء بدلاً منه شقيقه المنتج عصام إمام ونجل عادل إمام الأكبر رامي إمام، وذلك وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في شقيقة الزعيم .

عادل امام

اعتزال عادل إمام

لم يتم الإعلان بشكل رسمي من الزعيم عن اعتزاله لكنه يغيب تماما خلال الفتررة الأخيرة عن الساحة الفنية ولم يعد يقدم مسلسلات رمضان وكان أخر مسلسل قدمه هو فلانتينو، ومن بعدها لم يستطع المشاركة في الموسم الرمضاني نظراً لحالته الصحية.

إسعاد يونس تعلن اعتزال عادل إمام

أسرة عادل إمام لم تتحدث عن الأمر بشكل واضح ونهائي لكن اكتفوا بأن الزعيم مبتعداً عن التمثيل خلال هذه الفترة، لكن الفنانة إسعاد يونس أعلنت في تصريحات لها خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر2024، وقالت إسعاد :"للأسف الأستاذ عادل إمام، أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية تاني" .

حالة عادل امام

مرض عادل إمام

الفنان عادل إمام بخير، في منزله،ولا يعاني من أي أمراض، باستثناء الأمور الطبيعية المرتبطه بعمره البالغ 85 عاما، وعدم ظهوره باتفاق مع أسرته، للمحافظة على صحته، وعلى صورته الذهنية في عيون عشاقه ومحبيه في مصر والعالم العربي.

سبب اعتزال عادل إمام

النجم عادل إمام حالياً يفضل الآن قضاء وقته مع أسرته وأحفاده، بعد مسيرة فنية حافلة آخرها مسلسل "فلانتينو" عام 2020، ولم يتم الإعلان عن وجود أسباب صحية قاهرة تدفعه للاعتزال، بل هو قرار شخصي بالابتعاد بعد رحلة عطاء طويلة.

عادل امام واحفاده

الزعيم يعيش مع أحفاده

وفي تصريحات سابقة لنجل الزعيم المخرج رامي إمام، تحدث في تصريحات تليفزيونية منذ عام، عن حالة والده الصحية، سبب اعتزاله، وقال إمام :"الحمد لله الزعيم عادل إمام حاليا بخير، وبيستمتع مع أحفاده وأولاده، ومفيش أى حاجة وكل دى شائعات، والناس عارفة والجمهور عارف كل حاجة وطبعا بيسمع الشائعات وبيتأثر بيها بشكل كبير، لكن هو فاهم كويس أوى إيه اللى بيتقال وإزاى وعشان خاطر إيه".

اعتزال عادل امام

هل يعود عادل إمام للتمثيل؟

وعن إمكانية عودة الزعيم عادل إمام للظهور فى عمل فنى، قال: "والله طبعًا وجهة النظر بالنسبة له، هو عمل كل حاجة، فلو فى أى دور، اتعرض عليه جديد تمامًا عن اللى عمله، طبعًا، يا ريت".

ورغم غياب عادل إمام عن الأضواء فى الفترة الأخيرة، إلا أن رامى يرى أنه إذا عرض عليه دور جديد، فسيكون ذلك ممتعًا، لكن فى الوقت نفسه، يؤكد أن والده قد حقق الكثير في مشواره الفنى.

ونفى المخرج رامى إمام، الشائعات التى تطارد الزعيم عادل إمام، حول حالته الصحية، قائلا: الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويستمتع بوقته مع أحفاده.



