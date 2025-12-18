7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تخصيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مبلغ 32 مليون دولار كإجمالي للجوائز المالية للنسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحفيز المنتخبات المشاركة وتعزيز المنافسة على أعلى مستوى في القارة السمراء.

جوائز مالية كبيرة للمتأهلين والمنافسين على اللقب

وأكدت المصادر أن المتوج بلقب البطولة سيحصل على مبلغ قدره 7 ملايين دولار، بينما سيحصل وصيف البطولة على 4 ملايين دولار. كما سيحصل المنتخبات التي تصل إلى نصف النهائي على مبلغ 2.5 مليون دولار لكل فريق، في حين سيحصل المتأهلون إلى ربع النهائي على 1.3 مليون دولار، والمشاركون في ثمن النهائي على 800 ألف دولار. أما الفرق التي تحتل المركز الثالث في دور المجموعات، فستنال 500 ألف دولار.

النسخة المقبلة في المغرب

ومن المقرر أن تستضيف المملكة المغربية النسخة القادمة من البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف الدول الأفريقية. وتشهد البطولة مشاركة منتخبات قوية، بالإضافة إلى وجود منافسة شرسة بين الفرق للتأهل إلى الأدوار الإقصائية والفوز باللقب.

مشاركة منتخب مصر

ويشارك المنتخب المصري في هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق إنجاز جديد وتعويض غياب الألقاب عن الفترة الماضية. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في تقديم مستوى مميز خلال البطولة، مع الاستفادة من الجوائز المالية الكبيرة كمحفز إضافي.

أهمية البطولة والتحفيز المالي

وتبرز أهمية الجوائز المالية في تعزيز التنافس بين المنتخبات وتحفيزها لتقديم أفضل مستوياتها، خاصة أن المبالغ المخصصة لكل مرحلة تعكس مدى جدية الاتحاد الأفريقي في تطوير كرة القدم الأفريقية ودعم اللاعبين والمنتخبات الوطنية. كما تعطي هذه الجوائز فرصة للدول المشاركة للاستثمار في كرة القدم المحلية وتحسين البنية التحتية الرياضية.



