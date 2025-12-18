قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
آية التيجي

يعاني كثيرون من بهتان ألوان الملابس بعد عدة غسلات، ما يجعلها تبدو باهتة وغير جذابة. 

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

ومع اتباع بعض الطرق المنزلية والطبيعية، يمكن استعادة ألوان الملابس وإطالة عمرها دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية قوية، وفقا لما نشر في موقع Lenige.

ـ نقع الملابس في الخل والملح:
يساعد خل التفاح الأبيض مع الملح على إزالة الرواسب والشوائب التي تجعل الألوان باهتة، كما يُثبت الصبغة في الألياف ويعيد حيوية الملابس.

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

ـ صودا الخبز لتفتيح الألوان:
إضافة نصف كوب من صودا الخبز أثناء الغسيل يزيل الأوساخ والمواد التي تُفقد الملابس إشراقها، ويعيد للأقمشة حيويتها دون استخدام مبيض قوي.

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

ـ الشاي أو القهوة للألوان الداكنة:
النقع في الشاي الأسود أو القهوة يعزز درجات الأقمشة الداكنة مثل الأسود والبني، حيث تضيف المركبات الطبيعية طبقة من اللون وتعيد إشراق الأنسجة الباهتة.

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

ـ غسل الملابس بالعناية المناسبة:

قلب الملابس من الداخل للخارج قبل الغسيل لتقليل احتكاك السطح الخارجي.

استخدام ماء بارد ومنظف مخصص للألوان بدلًا من الماء الساخن.

تجنب المجفف قدر الإمكان وتجفيف الملابس في الظل لتقليل فقدان اللون.

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

ـ منتجات خاصة بإحياء الألوان:
بعض المنظفات المخصصة للألوان تساعد على إحياء الألوان وإزالة البقع والرواسب، لتبدو الملابس أكثر إشراقًا بعد الغسلة.

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

ـ اختبار آمن قبل التطبيق الكامل:
جربي أي طريقة على جزء صغير ومخفي من القماش أولًا للتأكد من عدم حدوث تغير غير مرغوب في اللون أو تلف الألياف.

