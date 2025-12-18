هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

يعاني كثيرون من بهتان ألوان الملابس بعد عدة غسلات، ما يجعلها تبدو باهتة وغير جذابة.

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

ومع اتباع بعض الطرق المنزلية والطبيعية، يمكن استعادة ألوان الملابس وإطالة عمرها دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية قوية، وفقا لما نشر في موقع Lenige.

ـ نقع الملابس في الخل والملح:

يساعد خل التفاح الأبيض مع الملح على إزالة الرواسب والشوائب التي تجعل الألوان باهتة، كما يُثبت الصبغة في الألياف ويعيد حيوية الملابس.

ـ صودا الخبز لتفتيح الألوان:

إضافة نصف كوب من صودا الخبز أثناء الغسيل يزيل الأوساخ والمواد التي تُفقد الملابس إشراقها، ويعيد للأقمشة حيويتها دون استخدام مبيض قوي.

ـ الشاي أو القهوة للألوان الداكنة:

النقع في الشاي الأسود أو القهوة يعزز درجات الأقمشة الداكنة مثل الأسود والبني، حيث تضيف المركبات الطبيعية طبقة من اللون وتعيد إشراق الأنسجة الباهتة.

ـ غسل الملابس بالعناية المناسبة:

قلب الملابس من الداخل للخارج قبل الغسيل لتقليل احتكاك السطح الخارجي.

استخدام ماء بارد ومنظف مخصص للألوان بدلًا من الماء الساخن.

تجنب المجفف قدر الإمكان وتجفيف الملابس في الظل لتقليل فقدان اللون.

ـ منتجات خاصة بإحياء الألوان:

بعض المنظفات المخصصة للألوان تساعد على إحياء الألوان وإزالة البقع والرواسب، لتبدو الملابس أكثر إشراقًا بعد الغسلة.

ـ اختبار آمن قبل التطبيق الكامل:

جربي أي طريقة على جزء صغير ومخفي من القماش أولًا للتأكد من عدم حدوث تغير غير مرغوب في اللون أو تلف الألياف.