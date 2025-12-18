شاهد.. اللون الأبيض يزين جبال اللوز السعودية

اكتست جبال اللوز السعودية باللون الأبيض حيث أنتشر الجليد في كل ربوع المنطقة، وشهدت منطقة تبوك شمال السعودية تساقطا كثيفا للثلوج على أعلى قمم جبال اللوز في تروجينا.

واستمر هطول الثلوج حتى ساعات متأخرة من صباح امس، الامر الذي أدى إلى تزيين الجبال باللون الأبيض.

وجبل اللوز هو جبل ضخم يقع في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية ضمن منطقة تبوك على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك.

يبلغ ارتفاعه 2,580 مترًا فوق سطح البحر ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في جبال حسمى التي تعد امتدادًا لجبال السروات التي تشكّل جزءًا من الدرع العربي.