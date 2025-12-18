الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية تضرب المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم، ما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز أن الحالة المطرية تمتد لتشمل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، وحائل، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة.

ولفت التقرير إلى وجود فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من المناطق المتأثرة بالحالة الجوية.

كما دعت إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في الطرق المفتوحة ومناطق تجمعات السحب.