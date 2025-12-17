الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب العاصمة الرياض غدًا



حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، حسين القحطاني، اليوم (الأربعاء)، من تساقط الثلوج غدا والتي لن تقتصر على مرتفعات تبوك وحائل، بل تمتد إلى شمال منطقة الرياض ومنطقة القصيم، في ظل استمرار تأثر عدد من مناطق المملكة بحالة جوية باردة.

وتوقع القحطاني ان يشهد جبل اللوز بمنطقة تبوك اليوم تساقطاً كثيفاً للثلوج، ما أدى إلى تغطية المرتفعات باللون الأبيض وسط ضباب كثيف ورياح نشطة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن حالة الطقس الباردة ستستمر في المنطقة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.

فيما دعا القحطاني إلى متابعة التحديثات عبر تطبيق "أنواء" واتباع إرشادات السلامة.