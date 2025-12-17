القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من زوجي ابنتيه لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة من (الشاكى ، مقيم بدائرة المركز ) بتضرره من زوجى كريمتيه (عامل، سائق "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته "بجروح قطعية " لخلافات حول المصاهرة بينهم.

أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاحان المستخدمان فى التعدى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الأسباب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.