المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا

يري هاني رمزى نجم الأهلي ومنتخب مصر الاسبق أن استمرار حسام حسن في قيادة الفراعنة بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية مهما كانت النتائج أمر حتمي .


وقال هاني رمزي الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:" لابد أن يستكمل حسام حسن قيادة منتخب مصر بعد أمم افريقيا مهما كانت النتائج واثق في قدرة العميد علي تحقيق نتائج جيدة مع الفراعنة في الكان ولابد أن ندعمه جميعا". 


ويضيف هانى رمزي: "ولكن الواقع يؤكد أن اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني امم افريقيا وبعدها يعلن تعيين مدرب أجنبي لقيادة منتخب مصر ولو راح حسام حسن البطولة وهو عارف كدا هيكون متوتر ومضغوط ودا مش حلو للمنتخب ". 

