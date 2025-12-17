هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا

يري هاني رمزى نجم الأهلي ومنتخب مصر الاسبق أن استمرار حسام حسن في قيادة الفراعنة بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية مهما كانت النتائج أمر حتمي .



وقال هاني رمزي الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:" لابد أن يستكمل حسام حسن قيادة منتخب مصر بعد أمم افريقيا مهما كانت النتائج واثق في قدرة العميد علي تحقيق نتائج جيدة مع الفراعنة في الكان ولابد أن ندعمه جميعا".



ويضيف هانى رمزي: "ولكن الواقع يؤكد أن اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني امم افريقيا وبعدها يعلن تعيين مدرب أجنبي لقيادة منتخب مصر ولو راح حسام حسن البطولة وهو عارف كدا هيكون متوتر ومضغوط ودا مش حلو للمنتخب ".