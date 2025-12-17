سينما الهامش والقلق.. أفلام بانوراما مهرجان برلين 2026

أعلن قسم بانوراما في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2026 خريطة سينمائية لا تنشغل بأسماء النجوم بقدر انشغالها بالإنسان، وبالأسئلة الأخلاقية والسياسية التي تفرض نفسها على عالم مضطرب.



اختيارات هذا العام تبدو أقرب إلى بيان سينمائي عن العزلة والهوية والجسد والسلطة، حيث تتراجع الحكايات التقليدية لصالح تأملات أكثر قسوة وصدقًا، عادة ما يحرص مهرجان برلين على الإهتمام بها.

يبرز فيلم Allegro Pastell لآنا رولر كنموذج لسينما العلاقات المعاصرة، الفيلم لا يبحث عن إجابات رومانسية بقدر ما يضع المشاهد أمام تساؤلات مباشرة.



أما فيلم London لسيباستيان برامشهوبر فينتمي إلى تقليد أوروبي راسخ يعتمد على البورتريه الإنساني اليومي، مستخدما الطريق كفضاء درامي، والحوار العابر كوسيلة لكشف وحدة كامنة في قلب القارة. فيلم هادئ لكنه شديد الدلالة على اغتراب الفرد داخل مجتمعه.



فيلم Staatsschutz لفراز شريات يضع المؤسسة القضائية الألمانية نفسها في قفص الاتهام من خلال قصة مدعية عامة تواجه عنفًا عنصريًا ونظاما يفضل الصمت.



وفي فيلم Only Rebels Win لدانيال عربيد تعود بيروت بوصفها مدينة مأزومة، حيث يصبح الحب فعل مقاومة. عندما يقدم علاقة غير متكافئة بين امرأة أكبر سنًا ورجل مهاجر بلا أوراق.



الفيلم من إخراج دانيال عربيد وهي من مواليد بيروت، من أفلامها: "ردم" (1998)، "العابر" (1999). من أفلامها الوثائقية "وحيدة مع الحرب" (2000)، "عالحدود" (2002) والفيلم الطويل "غريبة" (2002) الذي نال جائزة النمر الذهبي في لوكارنو، "معارك حب" (2004)، "رجل ضائع" (2007)، "بيروت يالليل" (2007) و"باريسية" (2015).



الاهتمام بالأفلام الأولى يظل سمة أساسية للقسم، كما في فيلم Iván and Hadoum الذي يربط الرغبة بالعمل والسلطة داخل فضاء زراعي مغلق، وفيلم Mouse الذي يتناول المراهقة من زاوية نفسية معقدة، حيث يغيب اليقين وتحضر العلاقات الملتبسة.



وللسينما التسجيلية ذات الطابع الشخصي والسياسي مكان ومساحة دائمة، في فيلم Bucks Harbor تتحول الرجولة إلى عبء اجتماعي يعاد إنتاجه عبر الأجيال، بينما يغوص فيلم Jaripeo في ذاكرة ذكورية مغلقة ليكشف تصدعاتها من الداخل.



ويذهب فيلم Trop c’est trop إلى أقصى حدود التوثيق، غارقا في فوضى الحرب بمدينة غوما، دون ادعاء تفسير شامل، مكتفيا بتسجيل أثر العنف على الحياة اليومية.



في المقابل يقدم فيلم Two Mountains Weighing Down My Chest معالجة ذاتية ساخرة أحيانًا عن هوية معلقة بين ثقافتين وعالمين متصادمين.



أما الحرب الأوكرانية فتلقي بظلالها على فيلم Un hiver russe، حيث لا وطن آمن ولا منفى مريح، فقط شخصيات عالقة في فراغ التاريخ.