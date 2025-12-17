قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سينما الهامش والقلق.. أفلام بانوراما مهرجان برلين 2026

فيلم Only Rebels Win
فيلم Only Rebels Win
محمد نبيل

أعلن قسم بانوراما في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2026 خريطة سينمائية لا تنشغل بأسماء النجوم بقدر انشغالها بالإنسان، وبالأسئلة الأخلاقية والسياسية التي تفرض نفسها على عالم مضطرب. 

اختيارات هذا العام تبدو أقرب إلى بيان سينمائي عن العزلة والهوية والجسد والسلطة، حيث تتراجع الحكايات التقليدية لصالح تأملات أكثر قسوة وصدقًا، عادة ما يحرص مهرجان برلين على الإهتمام بها.
 يبرز فيلم Allegro Pastell لآنا رولر كنموذج لسينما العلاقات المعاصرة، الفيلم لا يبحث عن إجابات رومانسية بقدر ما يضع المشاهد أمام تساؤلات مباشرة.
 

أما فيلم London لسيباستيان برامشهوبر فينتمي إلى تقليد أوروبي راسخ يعتمد على البورتريه الإنساني اليومي، مستخدما الطريق كفضاء درامي، والحوار العابر كوسيلة لكشف وحدة كامنة في قلب القارة. فيلم هادئ لكنه شديد الدلالة على اغتراب الفرد داخل مجتمعه.
 

فيلم Staatsschutz لفراز شريات يضع المؤسسة القضائية الألمانية نفسها في قفص الاتهام من خلال قصة مدعية عامة تواجه عنفًا عنصريًا ونظاما يفضل الصمت. 
 

وفي فيلم Only Rebels Win لدانيال عربيد تعود بيروت بوصفها مدينة مأزومة، حيث يصبح الحب فعل مقاومة. عندما يقدم علاقة غير متكافئة بين امرأة أكبر سنًا ورجل مهاجر بلا أوراق.

الفيلم من إخراج دانيال عربيد وهي من مواليد بيروت، من أفلامها: "ردم" (1998)، "العابر" (1999). من أفلامها الوثائقية "وحيدة مع الحرب" (2000)، "عالحدود" (2002) والفيلم  الطويل "غريبة" (2002) الذي نال جائزة النمر الذهبي في لوكارنو، "معارك حب" (2004)، "رجل ضائع" (2007)، "بيروت يالليل" (2007) و"باريسية" (2015).

الاهتمام بالأفلام الأولى يظل سمة أساسية للقسم، كما في فيلم Iván and Hadoum الذي يربط الرغبة بالعمل والسلطة داخل فضاء زراعي مغلق، وفيلم Mouse الذي يتناول المراهقة من زاوية نفسية معقدة، حيث يغيب اليقين وتحضر العلاقات الملتبسة.
 

وللسينما التسجيلية ذات الطابع الشخصي والسياسي مكان ومساحة دائمة، في فيلم Bucks Harbor تتحول الرجولة إلى عبء اجتماعي يعاد إنتاجه عبر الأجيال، بينما يغوص فيلم Jaripeo في ذاكرة ذكورية مغلقة ليكشف تصدعاتها من الداخل.
 

ويذهب فيلم Trop c’est trop إلى أقصى حدود التوثيق، غارقا في فوضى الحرب بمدينة غوما، دون ادعاء تفسير شامل، مكتفيا بتسجيل أثر العنف على الحياة اليومية.

في المقابل يقدم فيلم Two Mountains Weighing Down My Chest معالجة ذاتية ساخرة أحيانًا عن هوية معلقة بين ثقافتين وعالمين متصادمين.
 

أما الحرب الأوكرانية فتلقي بظلالها على فيلم Un hiver russe، حيث لا وطن آمن ولا منفى مريح، فقط شخصيات عالقة في فراغ التاريخ.

بانوراما مهرجان برلين برلين السينمائي مهرجان برلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

ترشيحاتنا

الحموضة

احترس إهمالها.. مضاعفات غير متوقعة لارتجاع الحموضة

القلب

عشبة غير متوقعة تمنع القلق والاكتئاب وأمراض القلب

حفل الزفاف

صدى البلد يهنئ محمد خالد ومروة نور الدين بحفل زفافهما.. صور

بالصور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد