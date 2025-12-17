إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار بمنطقة طه السبع بالمنيا.. صور

أصيب 4 أشخاص إثر انهيار عقار بمنطقة طه السبع بمدينة المنيا، وجار البحث عن آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان بدائرة حي وسط المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بقوات الدفاع المدني وتبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وإصابة 4 أشخاص وجار البحث عن ضحايا آخرين.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.