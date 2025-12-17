استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب استثمارات تُقدَّر بنحو 13 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في جني ثمار هذه المشروعات على أرض الواقع.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه مع بدء تشغيل القطار الكهربائي أُثيرت شائعات تزعم ضعف إقبال المواطنين عليه، وهو ما دفع البعض للتشكيك في جدوى المشروع.

وعرض مشاهد مصورة للقطار الكهربائي تُظهر ازدحامًا كثيفًا من المواطنين، ردًا على تلك الشائعات، مؤكدًا أن الإقبال على استخدام القطار كبير وملحوظ.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يتركون سياراتهم في الجراجات، ويستقلون القطار الكهربائي وصولًا إلى محطة مترو عدلي منصور لقضاء احتياجاتهم ثم العودة مرة أخرى.