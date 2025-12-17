مستشار الرئيس الفلسطيني: 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية ينتهكون القانون الدولي

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن نتنياهو يحاول نسف كل شيء وإشغال الرأي العام العالمي بملف المستوطنات.



وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر " في برنامج يحدث في مصر “ المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”: ”الاستيطان جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي".



وتابع محمود الهباش: "الـ 19 مستوطنة إسرائيلية التي اعلن عنها نتنياهو متواجدة بالفعل".



وأكمل محمود الهباش :" كل الاستيطان القديم والجديد غير شرعي او قانوني"، مضيفا:" 750 الف مستوطن إسرائيلي يقيمون في الضفة الغربية ينتهكون القانون الدولي ".

